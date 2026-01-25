Carla Mijares queda fora a la primera mànega de la Copa del Món d’Spindleruv Mlyn després d’una caiguda

L’andorrana Carla Mijares ha quedat fora de competició aquest diumenge a la Copa del Món d’Spindleruv Mlyn, disputada a la República Txeca, després de no poder completar la primera mànega de la prova. Mijares ha iniciat la cursa amb intensitat, però ha arribat tard a una entrada, ha intentat rectificar la trajectòria i ha acabat patint una caiguda que l’ha deixada sense opcions de continuar.
Des del cos tècnic s’ha contextualitzat el resultat dins del moment esportiu de l’esquiadora. L’entrenador, Josh Alayrach, ha explicat que “des de Flachau teníem un molt bon nivell d’esquí”, però que les molèsties a les tíbies “no ens han deixat entrenar com volíem” i han fet perdre “la convicció de ritme de cursa” amb què arribaven a aquesta cita.
“Tenim clar quina línia hem de seguir i estem pel bon camí, falta acabar d’integrar i seguir treballant en cursa” – Josh Alayrach
Alayrach ha detallat que l’equip havia treballat per arribar en bones condicions a la prova. “Hem intentat polir detalls amb un molt bon entrenament ahir i un excel·lent warm up avui”, ha afirmat, tot i reconèixer que “no ha sigut suficient per encarar la cursa amb prou determinació”. També ha assenyalat que l’aturada just abans de la sortida “no li ha ajudat”, però ha deixat clar que “no és excusa”.
L’entrenador ha admès que “ens caiem i aquestes coses poden passar”, però ha remarcat la necessitat de millorar en competició. “Hem de respectar més els tempos en cursa”, ha dit, advertint que quan això no es compleix “ens passa això”. Malgrat el resultat, ha volgut transmetre un missatge de confiança assegurant que “tenim clar quina línia hem de seguir” i que l’equip està “pel bon camí”, tot i que cal “seguir treballant en cursa per trobar més regularitat dins del top30”.
La pròxima cita per a Carla Mijares serà a la Copa d’Europa, amb dos eslàloms previstos els dies 10 i 11 de febrer a Hasliberg. Posteriorment, l’andorrana afrontarà la cursa d’eslàlom dels Jocs Olímpics, que es disputarà el 18 de febrer a Cortina d’Ampezzo. Un cop finalitzada la cita olímpica, Mijares tancarà la seva participació a la Copa del Món amb la prova d’Åre, prevista per al 15 de març, abans de continuar competint també en Copa d’Europa.