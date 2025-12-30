Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El podi masculi aquest dimarts aSoldeu. | FAE
Carla Mijares i Bartumeu Gabriel s’imposen al segon eslàlom de la Copa Creand FIS disputat a Soldeu

La prova celebrada a l’Estadi Creand Eslàlom reuneix una àmplia participació internacional i confirma l’exigència tècnica del traçat

L’Estadi Creand Eslàlom del sector de Soldeu ha estat l’escenari aquest dimarts del segon eslàlom FIS de la Copa Creand FIS, una prova que ha tornat a reunir una nombrosa participació i s’ha disputat en condicions òptimes. La competició, organitzada per l’Esquí Club Arinsal Pal, ha posat de manifest novament l’exigència tècnica del traçat.

En la cursa femenina, la victòria ha estat per a l’andorrana Carla Mijares, que ha aturat el cronòmetre en 1.41.43. Mijares, que havia competit dies abans a la Copa del Món de Semmering, s’ha imposat per davant de les espanyoles June Garitano i Nur Torres. El resultat li permet sumar 23 punts FIS, tot i que no millora la seva actual puntuació. Altres esquiadores andorranes com Íria Medina, Isabella Pérez, Etna Pou, Jana Escabias i Clàudia Vidal no han pogut completar la primera mànega.

Els dos vencedors assoleixen 23 punts FIS en una cursa marcada per la duresa del traçat i bones condicions

En categoria masculina, el triomf ha estat per a Bartumeu Gabriel, amb un temps d’1.37.15 i un avantatge de 0.29 segons respecte a Xavier Cornella, guanyador de la prova disputada el dia anterior. El tercer lloc ha estat per a l’espanyol Aingeru Garay. Gabriel ha obtingut també 23 punts FIS, millorant lleugerament el seu registre anterior. La participació andorrana s’ha completat amb les arribades d’Àxel Esteve, Pere Cornella, Carlos Salinas, Marc Delgado i Èric Guimerà.

La competició s’ha disputat a la pista Estadi Creand, un equipament inaugurat el gener del 2025 i dissenyat per a entrenaments i competicions d’eslàlom, així com entrenaments d’eslàlom gegant. El traçat compta amb el teleesquí Eslàlom, de 556 metres de longitud i 230 metres de desnivell, amb una capacitat de 550 esquiadors per hora, a més d’un sistema d’innivació amb canons de neu d’última generació.

