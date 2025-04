Esquí alpí

Carla Mijares es queda a tocar del podi de l’eslàlom del Nacional luxemburguès de Val-d’Isère

Íria Medina no ha pogut completar la primera mànega, tot i que demà té una nova oportunitat amb l'eslàlom del Nacional de Bèlgica

L’equip nacional femení ha competit avui a Val-d’Isère a l’eslàlom dels Campionats Nacionals de Luxemburg, on Carla Mijares ha acabat quarta. L’esquiadora andorrana ha completat la cursa amb un temps d’1’43.63, a 0.92 de la victòria, que ha estat per a la italiana Giorgia Collomb, i a només 0.58 del podi que ha tancat la també italiana Alice Pazzaglia. Per la seva part, Íria Medina no ha pogut completar la primera mànega. Demà, novament eslàlom a l’estació francesa, en aquest cas corresponent al Nacional de Bèlgica.

Gabriel i Cornella, al gegant dels Campionats d’Espanya

Nova jornada a Sierra Nevada dels Campionats d’Espanya amb els corredors andorrans al portilló, avui a la cursa de gegant. Bartumeu Gabriel ha estat sisè amb 2’05.72, a 2.77 del guanyador, que avui ha estat l’espanyol Albert Ortega amb 2’02.95. Per la seva banda, Xavier Cornella era setè amb 2’06.81 i Àlex Rius 12è amb 2’08.41. També ha corregut el pirenaic Marc Delgado, qui no ha acabat la segona mànega, i Antoni Bea, qui no ha completat la primera. Aquest dimecres, dos eslàloms, un corresponent al Nacional espanyol i l’altre FIS.