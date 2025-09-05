Xavi Cardelús acaba 15è a Magny Cours en una Superpole interrompuda per una bandera vermella

Xavi Cardelús ha aconseguit la 15a plaça a la Superpole del novè round del Campionat del Món de Supersport, que aquest cap de setmana es disputa al traçat francès de Magny Cours. El pilot de l’equip Orelac Verdnatura ha completat la seva millor volta en 1’40.721, quedant a un segon i dues dècimes del temps de la pole.
La sessió ha estat marcada per incidents i per una bandera vermella quan restaven dos minuts per al final, la qual cosa ha impedit que Cardelús pogués continuar millorant registres. L’andorrà havia arrencat entre els deu primers, però la direcció de cursa li ha anul·lat les primeres voltes ràpides per haver-les completat amb bandera groga. Això l’ha fet retrocedir provisionalment a la cua de la classificació, obligant-lo a exprimir-se en l’última sortida a pista.
En l’entrenament lliure del matí, destinat a ajustar la seva Ducati i a conèixer les particularitats del circuit, Cardelús havia marcat un temps de 1’41.653, a menys d’un segon i mig del millor registre.
El pilot andorrà ha reconegut les dificultats: “No ha estat una Superpole fàcil, per les voltes que m’han cancel·lat i també per alguns altres factors. La cursa de demà serà complicada i cal afrontar-la amb ganes de lluitar perquè tocarà barallar-se amb un bon grapat de pilots”, ha declarat. Cardelús ha afegit que l’objectiu és “fer la passa endavant per tenir una cursa de diumenge més controlada i lluitant per les posicions que ens corresponen”.
El cap de setmana es completarà amb les dues proves programades: la primera aquest dissabte a les 15.15 hores i la segona diumenge a les 14.00 hores.