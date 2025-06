Superpole de Superesport

Cardelús finalitza el classificatori de Misano en dissetè lloc per una caiguda que l’ha allunyat dels 10 primers

Durant els 20 primers minuts, ha aguantat entre els cinc primers i amb la pole garantida, però en passar per boxes s'ha quedat a vuit dècimes

El pilot andorrà Xavi Cardelús s’ha classificat en la dissetena posició de la Superpole del Campionat del Món de Supersport disputada a circuit de Misano Marco Cimoncelli i per això demà sortirà des de la sisena fila de la graella a la primera de les dues curses previstes per a aquest cap de setmana. De manera que al llarg dels primers 20 minuts, dels 40 que dura la Superpole de Supersport, el pirenaic s’ha situat entre les 10 primeres posicions, però al llarg de la segona part de la sessió no ha pogut millorar el seu registre d’1’38.010 que havia aconseguit a la quarta volta per acabar a 8 dècimes del temps de la pole, xifra que demostra la igualtat de la categoria.

Cal precisar que en la sessió lliure del matí, ha tingut una petita caiguda sense conseqüències físiques quan havien transcorregut els primers minuts i estava situat entre els cinc primers. De forma que després d’anar a boxes, i quan ha pogut tornar a pista, ha marcat una volta ràpida d’1’38.226 que li ha permès recuperar les posicions perdudes mentre ha estat aturat. Això l’ha situat al 10è lloc a 0.7 del millor temps de l’entrenament, demostrant el seu ampli coneixement sobre el traçat italià.

“Puc dir sense por d’equivocar-me que aquest ha estat el pitjor divendres del que portem de temporada. La caiguda sense conseqüències al lliure del matí m’ha afectat un pel en la confiança, malgrat que al principi de la Superpole m’he mantingut entre els més ràpids al voltant del desè lloc”, ha valorat sobre l’incident Cardelús, que ha agregat alhora: “Després no hem tingut la millor de les estratègies, i tot i que només m’han separat 8 dècimes de la pole, sortir 17è demà m’obligarà a mirar de remuntar al llarg del primer terç de la cursa i forçar més els neumàtics que em poden fer falta al final”. Val a dir que la cursa d’aquest dissabte començarà a les 12:35 i està programada a 18 voltes.