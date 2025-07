Motociclisme

Cardelús busca trencar la mala ratxa al Balaton Park d’Hongria, en la vuitena cursa del Mundial de Supersport

El pilot andorrà afronta aquesta cita des de la catorzena posició de la classificació provisional del campionat amb 44 punts, a un del 12è

El Campionat del Món de Supersport arriba aquest cap de setmana al circuit hongarès de Balaton Park, el qual s’estrena com a escenari mundialista acollint la vuitena cita de la temporada. Xavi Cardelús afronta aquesta cita des de la 14a posició de la classificació provisional del Campionat amb els mateixos 44 punts, a un del 12è després d’una visita a Donington que va resultar complicada per la sanció que el va fer sortir últim a la cursa del diumenge.

Al llarg de les últimes cites del curs, la sort no ha acompanyat gaire al pilot de l’equip Orelac VerdNatura qui, per unes o altres circumstàncies no ha pogut entrar en el top10 de les curses tal com havia fet a Phillip Island o Cremona.

L’andorrà planteja així la vuitena prova de l’any: “Aquest cap de setmana arribem a un circuit que és s’estrena al campionat i això iguala molt les coses. Vam anar a rodar un dia de test allà i el que puc dir de Balaton Park és que té un traçat que no és ràpid, ja que les tres ‘chicannes’ t’obliguen a aturar molt la moto i no és massa llarg (fa just quatre quilòmetres)”. Així mateix, ha afegit que l’objectiu és posar fi a la ratxa negativa “que em té sense poder entrar entre els 10 classificats” en les darreres proves.

La superpole de dissabte es disputarà a partir de les 16.00 hores i les curses començaran tant dissabte com diumenge a partir de les 15.15 hores.