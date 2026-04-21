  • El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé i el responsable de l'Olympus Race Andorra, Guillermo López-Cross. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
Curses d'obstacles

Canillo serà seu del Campionat Nacional d’Obstacles en una Olympus Race que passa de quatre a set modalitats

La cursa, que tindrà lloc al Tarter per quart any, ja compta amb 800 inscrits i preveu arribar al miler abans del tancament de les inscripcions

La parròquia de Canillo serà escenari d’una edició especial de l’Olympus Race Andorra, que del 30 d’abril al 3 de maig celebrarà la seva setena edició amb una ampliació significativa del programa i una fita destacada: acollir, per primera vegada fora d’Espanya, el Campionat Nacional Espanyol de curses d’obstacles. L’esdeveniment, que tindrà lloc novament a la zona del Tarter per quart any consecutiu, creix tant en durada com en oferta, passant de dos a quatre dies d’activitats i de quatre a set modalitats esportives.

Aquesta evolució consolida la prova dins el calendari i reforça el posicionament d’Andorra en l’àmbit internacional de les curses d’obstacles. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha valorat molt positivament l’arribada del campionat, tot destacant la importància de generar activitat a la parròquia i convertir el Tarter en un espai viu durant els dies de competició.

Alcobé destaca la importància de generar activitat a la parròquia i convertir el Tarter en un espai viu durant els dies de competició

Per la seva banda, el responsable de l’Olympus Race, Guillermo López-Cross, ha subratllat el creixement sostingut de la prova i l’aposta per ampliar-ne l’abast i la qualitat. Entre les novetats, destaca la jornada inaugural del 30 d’abril, adreçada als alumnes de les escoles de Canillo, amb activitats pensades per fomentar els hàbits saludables i la pràctica esportiva entre els més joves.

Pel que fa a la participació, la cursa ja compta amb uns 800 inscrits i preveu arribar al miler abans del tancament de les inscripcions. Aquest increment s’acompanya d’una aposta per la professionalització de l’esdeveniment, amb l’objectiu de millorar l’experiència tant per als participants com per al públic. De cara al futur, l’organització no descarta optar a acollir un Campionat d’Europa, reforçant encara més el paper d’Andorra com a destinació esportiva de referència en aquesta disciplina.

