Cande Moreno viatja cap a Ushuaia en la primera estada de la pretemporada: “Aquest any està en plena forma”

L’esquiadora andorrana Cande Moreno inicia avui el seu viatge cap a Ushuaia (Argentina), on farà la primera estada de pretemporada a l’hemisferi Sud. Aquesta cita és un pas important en la seva preparació, la qual té com a objectiu arribar en les millors condicions a l’inici del curs esportiu.
Moreno viatja acompanyada del seu entrenador, Xoque Bellsolà, i de l’skiman Mathis Cottet. Tots tres ja van treballar plegats fa uns dies a Zermatt (Suïssa), on van ajustar el material i van completar sessions físiques prèvies per arribar en òptimes condicions a l’Argentina.
Segons ha explicat Bellsolà, l’estada a Ushuaia començarà a partir de l’1 de setembre, coincidint amb els entrenaments d’alguns dels millors equips del món, entre els quals hi ha les seleccions de França i d’Itàlia. La planificació se centrarà sobretot en el gegant, amb la progressió iniciada a Zermatt, i també en el supergegant. Si el calendari i la preparació ho permeten, l’objectiu és disputar dues curses en gegant, proves de molt alt nivell que reuneixen equips habituals de la Copa del Món.
Bellsolà ha remarcat que Moreno arriba a aquesta etapa de preparació “al cent per cent”, després d’un estiu sense interrupcions en què ha pogut completar tot el treball físic previst. “Aquest any està en plena forma. L’any passat encara arrossegava la recuperació del genoll, però ara ha pogut entrenar amb total normalitat”, ha subratllat el tècnic.
De cara a la segona estada, programada entre el 26 de setembre i el 19 d’octubre, està previst que s’hi afegeixi Jordina Caminal, que continua amb el procés de recuperació després de l’operació a l’esquena. El pla inicial és establir-se a La Parva, però, en funció de l’estat de la neu, no es descarta un trasllat a Corralco si les condicions fossin més favorables per a les disciplines de velocitat.
Així, Moreno afronta les primeres sessions a l’hemisferi Sud amb la mirada posada a consolidar la seva progressió i aprofitar l’oportunitat d’entrenar al costat de les millors esquiadores del panorama internacional.