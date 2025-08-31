Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'esquiadora tricolor en un entrenament de pretemporada. | FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí - pretemporada

Cande Moreno viatja cap a Ushuaia en la primera estada de la pretemporada: “Aquest any està en plena forma”

El seu entrenador destaca que l’any passat encara arrossegava la recuperació del genoll, però ara ha pogut entrenar amb total normalitat

L’esquiadora andorrana Cande Moreno inicia avui el seu viatge cap a Ushuaia (Argentina), on farà la primera estada de pretemporada a l’hemisferi Sud. Aquesta cita és un pas important en la seva preparació, la qual té com a objectiu arribar en les millors condicions a l’inici del curs esportiu.

Moreno viatja acompanyada del seu entrenador, Xoque Bellsolà, i de l’skiman Mathis Cottet. Tots tres ja van treballar plegats fa uns dies a Zermatt (Suïssa), on van ajustar el material i van completar sessions físiques prèvies per arribar en òptimes condicions a l’Argentina.

Segons ha explicat Bellsolà, l’estada a Ushuaia començarà a partir de l’1 de setembre, coincidint amb els entrenaments d’alguns dels millors equips del món, entre els quals hi ha les seleccions de França i d’Itàlia. La planificació se centrarà sobretot en el gegant, amb la progressió iniciada a Zermatt, i també en el supergegant. Si el calendari i la preparació ho permeten, l’objectiu és disputar dues curses en gegant, proves de molt alt nivell que reuneixen equips habituals de la Copa del Món.

Bellsolà ha remarcat que Moreno arriba a aquesta etapa de preparació “al cent per cent”, després d’un estiu sense interrupcions en què ha pogut completar tot el treball físic previst. “Aquest any està en plena forma. L’any passat encara arrossegava la recuperació del genoll, però ara ha pogut entrenar amb total normalitat”, ha subratllat el tècnic.

De cara a la segona estada, programada entre el 26 de setembre i el 19 d’octubre, està previst que s’hi afegeixi Jordina Caminal, que continua amb el procés de recuperació després de l’operació a l’esquena. El pla inicial és establir-se a La Parva, però, en funció de l’estat de la neu, no es descarta un trasllat a Corralco si les condicions fossin més favorables per a les disciplines de velocitat.

Així, Moreno afronta les primeres sessions a l’hemisferi Sud amb la mirada posada a consolidar la seva progressió i aprofitar l’oportunitat d’entrenar al costat de les millors esquiadores del panorama internacional.

Comparteix
Notícies relacionades
L’FC Andorra estrena la seva nova casa guanyant el Burgos i manté l’invicte després de tres jornades (2-1)
Tres ferits lleus en un accident de trànsit amb dos turismes i un tot terreny a la N-145 entre Andorra i la Seu
‘A vegades’, el nou curtmetratge d’Anna Ubach Font, retrata la pressa de la vida moderna i la necessitat de frenar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La Canillo Trail clou amb una jornada multitudinària i victòries de Pere Aurell i Laura Orgué a la prova reina
  • Esports
Una vintena de ciclistes pedalen 1.330 quilòmetres d’Andorra a Galícia en nou etapes amb un objectiu solidari
  • Esports
Doria signa un sisè lloc a la Copa del Món de Tacen i entra en la lluita per les primeres places de la general
Publicitat
Entrevistes esportives
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu