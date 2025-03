Esquí alpí

Cande Moreno viatja a Courchevel per fer un parell de dies d’entrenament i analitzar si torna a competir

La previsió de l'esquiadora és intentar estar a partir del dilluns vinent als Campionats de França, a Meribel

Cande Moreno viatjarà a Courchevel, als Alps francesos, per fer un parell de dies d’entrenament i analitzar amb l’equip com es troba per si torna a competir. La previsió és intentar estar a partir del dilluns vinent als Campionats de França, a Meribel, amb els dos entrenaments de descens. Per dimarts hi ha una cursa FIS, però no està confirmat que es faci, mentre que l’endemà està programada la cursa de descens i el dijous el supergegant. A més, diumenge competirà a Tignes, al supergegant dels Nacionals de Bèlgica.

Pel que fa a l’equip Nacional Femení, Clàudia Garcia, Íria Medina i Carla Mijares estaran entrenant al país fins al 5 d’abril, quan viatjaran a Val-d’Isère per disputar els Nacionals de Luxemburg i de Bèlgica de gegant i eslàlom (del 6 al 10 d’abril).

D’altra banda, l’equip masculí –format per Xavier Cornella, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Marc Fernández, Pirmin Estruga i Èric Ebri– tindrà curses a partir d’aquest diumenge, després d’estar els últims dies entrenant a Andorra. Però, ho faran dividits en dos grups: un d’ells anirà a Val Casies, amb Gabriel, Rius i Cornella, qui correran dos eslàloms FIS (dilluns i dimarts); i l’altre a Madonna di Campiglio, amb Estruga, Fernández i Ebri, qui correran dos gegants National Junior Race (dilluns i dimarts) i uns altres dos gegants FIS (dimecres i dijous).

Després, Gabriel, Rius i Cornella tornaran a competir a Val Casies, del 4 al 5 d’abril, uns altres dos eslàloms FIS, per posteriorment viatjar a Sierra Nevada pels Nacionals d’Espanya, on correran el dimarts 8 en gegant i el dimecres 9 en eslàlom, però dues curses diferents aquest dia (una Nacional i l’altra FIS). Per la seva part, Ebri, Estruga i Fernández seran del 8 al 12 d’abril a Prali (Itàlia), amb dos gegants FIS i dos eslàloms FIS.