Cande Moreno inicia la Copa del Món de Crans-Montana amb una 38a posició al primer entrenament

L’esquiadora andorrana Cande Moreno ha començat aquest dimecres la seva participació a la Copa del Món de velocitat de Crans-Montana amb una 38a posició en el primer entrenament de descens, una sessió marcada per la presa de contacte amb el traçat suís abans de la cursa oficial.
Moreno ha aturat el cronòmetre en 1’17.68, a 2.81 del millor temps del dia, marcat per l’austríaca Nina Ortlieb amb 1’14.87. L’andorrana ha completat un descens irregular, amb bones sensacions en la part alta però amb pèrdua de temps en alguns sectors intermedis del recorregut.
En el primer intermig, Moreno passava en la 25a posició, baixant fins a la 29a al segon parcial i a la 40a al tercer. Tot i això, ha aconseguit recuperar-se en el tram final, on ha signat el 36è millor registre abans de creuar la línia de meta en la 38a plaça.
La Copa del Món de Crans-Montana continuarà aquest dijous amb el segon entrenament de descens, mentre que la cursa oficial està prevista per a divendres. El programa es completarà dissabte amb la disputa del supergegant, prova en què l’andorrana també prendrà la sortida.