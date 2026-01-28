Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’andorrana ha completat un descens irregular, amb bones sensacions en la part alta però amb pèrdua de temps en alguns sectors intermedis del recorregut
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Cande Moreno inicia la Copa del Món de Crans-Montana amb una 38a posició al primer entrenament

Moreno ha aturat el cronòmetre en 1'17.68, a 2.81 del millor temps del dia, marcat per l’austríaca Nina Ortlieb amb 1'14.87.

L’esquiadora andorrana Cande Moreno ha començat aquest dimecres la seva participació a la Copa del Món de velocitat de Crans-Montana amb una 38a posició en el primer entrenament de descens, una sessió marcada per la presa de contacte amb el traçat suís abans de la cursa oficial.

Moreno ha aturat el cronòmetre en 1’17.68, a 2.81 del millor temps del dia, marcat per l’austríaca Nina Ortlieb amb 1’14.87. L’andorrana ha completat un descens irregular, amb bones sensacions en la part alta però amb pèrdua de temps en alguns sectors intermedis del recorregut.

En el primer intermig, Moreno passava en la 25a posició, baixant fins a la 29a al segon parcial i a la 40a al tercer. Tot i això, ha aconseguit recuperar-se en el tram final, on ha signat el 36è millor registre abans de creuar la línia de meta en la 38a plaça.

La Copa del Món de Crans-Montana continuarà aquest dijous amb el segon entrenament de descens, mentre que la cursa oficial està prevista per a divendres. El programa es completarà dissabte amb la disputa del supergegant, prova en què l’andorrana també prendrà la sortida.

Comparteix
Notícies relacionades
Andorra la Vella construirà dues torres més i González qüestiona la criminalització dels edificis en alçada
Les llicències de parcel·lació de terrenys privats a Sant Julià es mantindran cancel·lades un any i mig més
Crèdit extraordinari d’1,3 milions d’euros per acabar el Centre Cultural: “Tindrem un edifici renovat i funcional”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La FAF i Andbank signen un conveni per donar suport al futbol femení i continuar el seu desenvolupament
  • Esports
Žan Tabak vol aprofitar els matisos positius del joc de Joan Plaza i assegura que “hi ha marge per millorar”
  • Esports
Gorka Aixàs assegura que l’economia del MoraBanc Andorra és “impecable” i que el club no “deu un euro a ningú”
Publicitat
Entrevistes esportives
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu