Cande Moreno frega el top-30 en el descens de la Copa del Món a St. Moritz i es queda a 0,16 de poder sumar punts

Cande Moreno ha fregat aquest dissabte la zona de punts a la Copa del Món de descens. L’andorrana ha acabat 36a en la segona cursa de la cita de St. Moritz (Suïssa), a només 0,16 segons d’entrar al top-30, el llindar que dona accés a puntuar. Moreno ha aturat el cronòmetre en 1.32.77, a 2.27 de la vencedora, l’alemanya Emma Aicher (1.30.50). El podi l’han completat Lindsey Vonn, segona a 0.24, i la italiana Sofia Goggia, tercera a 0.29.
La baixada de l’andorrana ha estat de més a menys, amb parcials competitius en el tram inicial. Ha passat el primer intermig en 32a posició (+0.30), ha pujat fins a la 15a plaça al segon (+0.37) i s’ha mantingut en posicions capdavanteres al tercer, on era 24a (+1.00). En el tram final, però, ha perdut temps: al quart control figurava 32a (+1.89) i ha acabat creuant la línia de meta en 36a posició (+2.27).
La diferència amb la zona de punts ha estat mínima. La 30a plaça, que ha tancat l’austríaca Nadine Fest, s’ha resolt amb un temps d’1.32.61 (+2.11), només 0,16 millor que el de Moreno. L’esquiadora andorrana s’ha quedat així a tocar d’encadenar un segon top-30 consecutiu, després del 26è lloc aconseguit divendres, quan va sumar cinc punts de Copa del Món.
La cita de St. Moritz es tancarà diumenge amb la disputa del supergegant (10.45 hores), una nova oportunitat perquè Moreno pugui tornar a situar-se en places de puntuació. Després de la cursa, l’esquiadora ha admès un balanç agredolç: “A dalt he esquiat molt bé, en la línia d’ahir, però a baix faig una errada i a l’últim intermig perdo molt temps i se me’n va el top-30. Estic en bona línia i tinc el nivell, però aquí ningú regala res i els errors són molt cars. Demà, rigor i gas: tinc moltes ganes, estic amb confiança i anirem a per totes”.
En la mateixa línia, l’entrenador Xoque Bellsolà ha remarcat la importància dels detalls en una Copa del Món molt ajustada. “Fins al tercer intermig estàvem en top-20 i per una corba abans de l’últim salt, on feia falta rigor i concentració, la Cande fa una errada que es paga car. Avui toca ser humils, treballar i no perdre oportunitats. Demà tenim una altra cursa per donar el màxim i continuar construint una atleta top-30 a la Copa del Món”, ha conclòs.