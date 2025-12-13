Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Moreno, aquest dissabte a la Copa del Món. | Alain Grosclaude / Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí alpí

Cande Moreno frega el top-30 en el descens de la Copa del Món a St. Moritz i es queda a 0,16 de poder sumar punts

L’esquiadora andorrana acaba 36a en la segona cursa del cap de setmana i buscarà entrar en zona de punts en el supergegant d'aquest diumenge

Cande Moreno ha fregat aquest dissabte la zona de punts a la Copa del Món de descens. L’andorrana ha acabat 36a en la segona cursa de la cita de St. Moritz (Suïssa), a només 0,16 segons d’entrar al top-30, el llindar que dona accés a puntuar. Moreno ha aturat el cronòmetre en 1.32.77, a 2.27 de la vencedora, l’alemanya Emma Aicher (1.30.50). El podi l’han completat Lindsey Vonn, segona a 0.24, i la italiana Sofia Goggia, tercera a 0.29.

La baixada de l’andorrana ha estat de més a menys, amb parcials competitius en el tram inicial. Ha passat el primer intermig en 32a posició (+0.30), ha pujat fins a la 15a plaça al segon (+0.37) i s’ha mantingut en posicions capdavanteres al tercer, on era 24a (+1.00). En el tram final, però, ha perdut temps: al quart control figurava 32a (+1.89) i ha acabat creuant la línia de meta en 36a posició (+2.27).

La diferència amb la zona de punts ha estat mínima. La 30a plaça, que ha tancat l’austríaca Nadine Fest, s’ha resolt amb un temps d’1.32.61 (+2.11), només 0,16 millor que el de Moreno. L’esquiadora andorrana s’ha quedat així a tocar d’encadenar un segon top-30 consecutiu, després del 26è lloc aconseguit divendres, quan va sumar cinc punts de Copa del Món.

La cita de St. Moritz es tancarà diumenge amb la disputa del supergegant (10.45 hores), una nova oportunitat perquè Moreno pugui tornar a situar-se en places de puntuació. Després de la cursa, l’esquiadora ha admès un balanç agredolç: “A dalt he esquiat molt bé, en la línia d’ahir, però a baix faig una errada i a l’últim intermig perdo molt temps i se me’n va el top-30. Estic en bona línia i tinc el nivell, però aquí ningú regala res i els errors són molt cars. Demà, rigor i gas: tinc moltes ganes, estic amb confiança i anirem a per totes”.

En la mateixa línia, l’entrenador Xoque Bellsolà ha remarcat la importància dels detalls en una Copa del Món molt ajustada. “Fins al tercer intermig estàvem en top-20 i per una corba abans de l’últim salt, on feia falta rigor i concentració, la Cande fa una errada que es paga car. Avui toca ser humils, treballar i no perdre oportunitats. Demà tenim una altra cursa per donar el màxim i continuar construint una atleta top-30 a la Copa del Món”, ha conclòs.

Comparteix
Notícies relacionades
Els talls de carretera al sud de França buiden els carrers del Pas i redueixen l’arribada dels turistes francesos
El MoraBanc Andorra pateix, però s’endú el triomf contra el Granada en el darrer partit del 2025 a casa (86-81)
L’FC Andorra posa fi a dos mesos i mig sense guanyar amb una victòria de mèrit decidida al temps afegit del partit

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Gina del Rio dona el tret de sortida a la Copa del Món de Davos assolint una destacada 13a posició a l’esprint
  • Esports
Joan Verdú no pot acabar la segona mànega del gegant de la Copa del Món en una cursa exigent a Val d’Isère
  • Esports
El MoraBanc Andorra rep un llop amb pell de corder, el Granada: “Qui cregui que està fet no s’entera de la pel·lícula”
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu