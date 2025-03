Cande Moreno finalitza 42a al supergegant que tanca la Copa del Món de Kvitfjell

Avui s’ha tancat la Copa del Món de Kvitfjell, a Noruega, amb un supergegant en què Cande Moreno ha estat 42a. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 55, ha realitzat una cursa que l’ha deixat amb un crono d’1’34.32, a 4.21 de la guanyadora, la italiana Federica Brignone. L’esquiadora de la FAE feia el 41è temps al primer intermig, amb +0.11, i se situava en la 41a posició al segon amb +1.04. Al tercer marcava el 48è lloc amb +2.12, mentre que a l’últim intermig se situava 46a amb +2.65, per finalment ser 42a a meta.

“Estic decebuda amb la carrera d’avui. He comès molts errors i, òbviament, amb tantes errades en una carrera tan ajustada no hi ha res a fer”, ha comentat la tricolor, mostrant-se convençuda del bon nivell que té tot i no poder-lo mostrar en cursa.

La pròxima cursa de Moreno és a Kitzbuehel (Àustria), dissabte i diumenge de la setmana vinent amb dos supergegants, i la següent Copa del Món serà a La Thuile (Itàlia), de l’11 al 15 de març amb un descens i dos supergegants.