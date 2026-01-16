Cande Moreno es 26a al segon entrenament de descens de la Copa del Món de Tarvisio a 2.19 del millor registre

Avui s’ha disputat a Tarvisio (Itàlia) el segon entrenament oficial de descens de la Copa del Món de velocitat, amb Cande Moreno, que ha acabat amb el 26è temps, sortint amb el dorsal 50. També ha corregut Jordina Caminal, per continuar amb la seu treball aprofitant aquest entrenament de qualitat, amb el 50è temps.
L’esquiadora andorrana ha marcat un crono de 1.47.51, a 2.19 del millor registre, que ha estat per a la italiana Nicol Delago amb 1.45.32. Moreno marcava el 31è temps al primer sector, el 13è al segon sector i el 32è al tercer. Després, feia el 20è temps al 4rt sector, per passar 44ª al cinquè i creuar l’arribada amb el 26è temps. Per la seva part, Caminal, 50a, ha corregut avui per aprofitar una sessió d’entrenament de primer nivell a una pista de Copa del Món i per continuar així agafant experiència.
Demà dissabte 17 tindrà lloc el primer descens, a partir de les 10:45 hores, i diumenge 18 el supergegant, a partir de les 11:15 hores. Aquesta temporada Cande Moreno ha competit a les Copes del Món de St. Moritz, amb dos descensos en què va ser 26ª -5 punts WC- i 36ª, i un supergegant en què va acabar 28ª -3 punts WC-, de Val d’Isère, amb una 42ª plaça en descens i una 32ª en supergegant, i de Zauchensee, amb la 52ª en el descens.