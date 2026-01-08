Cande Moreno és 19a i Jordina Caminal 54a al primer entrenament de descens de la Copa del Món de Zauchensee

La Copa del Món de Zauchensee (Àustria) ha començat avui amb el primer entrenament de descens, el qual ha comptat amb la presència de Cande Moreno, qui ha finalitzat 19a, i de Jordina Caminal, qui ha estat 54a. La primera ha sortit amb el dorsal 54 i ha signat un temps d’1’21.76, quedant-se a 1.26 del millor registre, el de l’alemanya Kira Weidle-Winkelmann. Per la seva part, Caminal, amb el dorsal 52, ha fet un temps d’1’24.14.
La cita continuarà demà amb un segon entrenament i tindrà dies de cursa dissabte, amb el descens a les 11.30 hores, i diumenge amb el supergegant a les 12.00 hores.
D’altra banda, l’equip nacional masculí ha tornat a competir avui al segon eslàlom FIS de Valle di Casies, a Itàlia, on Xavier Cornella ha estat el guanyador i ha marcat 23.00 punts FIS. En aquest, Bartumeu Gabriel i Àlex Rius han acabat al top10, sisè i vuitè, respectivament.
Medina torna a la Copa d’Europa
Divendres i dissabte torna la Copa d’Europa femenina i ho fa amb la presència d’Íria Medina als dos gegants de Sestriere. L’andorrana ha arribat a l’estació italiana per lluitar per ser el més endavant possible, ara en gegant, després que les darreres curses que ha disputat hagin estat d’eslàlom, tant les FIS de Soldeu, on va aconseguir una victòria, com les dues de Copa d’Europa a Ahrntal, on va acabar 63a en una de les curses i no va poder completar l’altra.