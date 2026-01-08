Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Cande Moreno, a l'entrenament d'aquest dijous. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Cande Moreno és 19a i Jordina Caminal 54a al primer entrenament de descens de la Copa del Món de Zauchensee

En un segon eslàlom FIS de Valle di Casies, a Itàlia, Xavier Cornella ha estat el millor de l’equip nacional masculí sent primer i marcant 23.00 punts

La Copa del Món de Zauchensee (Àustria) ha començat avui amb el primer entrenament de descens, el qual ha comptat amb la presència de Cande Moreno, qui ha finalitzat 19a, i de Jordina Caminal, qui ha estat 54a. La primera ha sortit amb el dorsal 54 i ha signat un temps d’1’21.76, quedant-se a 1.26 del millor registre, el de l’alemanya Kira Weidle-Winkelmann. Per la seva part, Caminal, amb el dorsal 52, ha fet un temps d’1’24.14.

La cita continuarà demà amb un segon entrenament i tindrà dies de cursa dissabte, amb el descens a les 11.30 hores, i diumenge amb el supergegant a les 12.00 hores.

D’altra banda, l’equip nacional masculí ha tornat a competir avui al segon eslàlom FIS de Valle di Casies, a Itàlia, on Xavier Cornella ha estat el guanyador i ha marcat 23.00 punts FIS. En aquest, Bartumeu Gabriel i Àlex Rius han acabat al top10, sisè i vuitè, respectivament.

Medina torna a la Copa d’Europa

Divendres i dissabte torna la Copa d’Europa femenina i ho fa amb la presència d’Íria Medina als dos gegants de Sestriere. L’andorrana ha arribat a l’estació italiana per lluitar per ser el més endavant possible, ara en gegant, després que les darreres curses que ha disputat hagin estat d’eslàlom, tant les FIS de Soldeu, on va aconseguir una victòria, com les dues de Copa d’Europa a Ahrntal, on va acabar 63a en una de les curses i no va poder completar l’altra.

Comparteix
Notícies relacionades
Les glaçades i el límit dels protocols davant riscos previsibles
El Govern trasllada a França el neguit pel possible nou tancament de la frontera a causa de les fortes nevades
Un centenar de persones són ateses a Urgències per caigudes provocades pel gel als carrers de la vall central

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La selecció andorrana de futbol i l’espanyola es podrien tornar a veure les cares en un amistós abans del juny
  • Esports
L’11a edició del Champions for UNICEF recapta gairebé 1.600 euros en una nova jornada solidària de bàsquet
  • Esports
El Champions for UNICEF continua acollint personalitats i esportistes per gaudir d’una jornada solidària
Publicitat
Entrevistes esportives
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu