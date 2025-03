Cande Moreno competirà al supergegant d’Hahnenkamm, una cita que torna després de 64 anys

El dia de la dona arriba a Kitzbuehel (Àustria) amb el retorn del supergegant femení, en aquest cas de Copa d’Europa, i amb Cande Moreno a la sortida. Seran dues jornades de la disciplina, dissabte i diumenge a Hahnenkamm, on des de 1961 no es disputa aquesta cursa.

Per posar en context, entre l’any 1932 i el 1961 les dones competien amb regularitat a Hahnenkamm, però a partir d’aquí ja no es va tornar. L’andorrana sortirà amb el dorsal 27 d’un total de 59 esquiadores que es donen cita a l’estació austríaca. La cursa de dissabte, i també la de diumenge, començarà a les 10.30 hores.

Rius 5è i Cornella 6è a Telfs Seewaldalm

Àlex Rius i Xavier Cornella han competit en l’eslàlom FIS de Telfs Seewaldalm (Àustria), on han estat cinquè i sisè, respectivament. Rius ha completat la cursa amb 1’41.26, a +0.78 del guanyador, que ha estat l’alemany Linus Witte. Per la seva part, Cornella ha assolit un 1’41.43. Per a demà dissabte està programat un segon eslàlom FIS a la mateixa estació.

Gabriel, 7è a Rogla

A Rogla (Eslovènia) es troba part de l’equip nacional masculí, amb Bartumeu Gabriel, Pirmin Estruga i Èric Ebri. Gabriel ha estat setè amb un crono d’1’26.89, a +0.89 del guanyador, l’australià Hugh McAdam. Per la seva part, Estruga ha estat 23è amb 1’29.36, i Ebri ha acabat 29è amb 1’29.99. Tots tres disputaran un nou eslàlom FIS, demà, també a Rogla.