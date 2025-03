Cande Moreno aconsegueix una vuitena posició a la Copa d’Europa de supergegant

Cande Moreno ha obtingut aquest cap de setmana destacats resultats a la Copa d’Europa de supergegant disputada a Kitzbühel, Àustria. Aquest diumenge, Moreno ha finalitzat en vuitena posició amb un temps d’1:21.22, quedant a 0.79 segons de la guanyadora, l’austríaca Magdalena Egger (1:20.43). El podi l’han completat les austríaques Victoria Olivier (+0.07) i Nadine Fest (+0.28).

El dissabte, l’andorrana ja havia aconseguit el millor resultat de la seva carrera esportiva amb una sisena posició en la mateixa modalitat. Els punts sumats en aquestes dues proves li han permès escalar posicions en la classificació general de la Copa d’Europa de supergegant, passant de la 21a a la 16a posició, empatada a punts amb la francesa Lois Abouly.

Després de la competició, Moreno ha valorat positivament el seu rendiment: “Molt contenta de les dues curses a Kitzbühel. Avui crec que per primer cop he sortit per anar a buscar un podi i ens hem quedat molt a prop. Faig una errada a la part baixa i perdo mig segon que ens treu d’aquest podi, però estic molt contenta de com estan anant les coses i com estan progressant”.

Àlex Rius s’imposa a l’eslàlom de Garmisch

L’esquiador andorrà Àlex Rius ha aconseguit la victòria a l’eslàlom disputat aquest diumenge a Garmisch-Partenkirchen, Alemanya. Després d’haver assolit dues segones posicions dissabte a Telfs Seewaldalm, Rius ha aconseguit pujar al màxim esgraó del podi amb un temps d’1:17.96.

L’andorrà ha superat per 0.10 segons a l’alemany Lukas Krauss, que ha registrat un temps d’1:18.06, i per 0.22 segons a un altre competidor alemany, Dominik Zerhoch, que ha completat la prova en 1:18.18. Amb aquest triomf, Rius continua consolidant-se en les proves d’eslàlom a escala internacional.