Cande Moreno, 43a al primer entrenament de descens de Kvitfjell

Cande Moreno ha disputat avui la primera cita de la Copa del Món de velocitat de Kvitfjell (Noruega), un entrenament de descens en el qual ha estat 43a. Ha marcat un crono d’1’37.48, a 2.83 del millor registre, que ha estat per a la noruega Marte Monsen.

L’andorrana feia el 40è temps al primer sector (+0.42), el 45è al segon (+0.56), el 44è al tercer (+1.19), el 50è al quart (+0.53) i el 29è al cinquè (+0.13). Demà, nova jornada d’entrenament de descens per disputar les curses el divendres i el dissabte.

Verdú entrena a Saalbach i Reiteralm abans de Kranjska Gora

Joan Verdú es troba preparant la pròxima Copa del Món, la qual es disputarà a l’estació eslovena de Kranjska Gora aquest dissabte. El tricolor és a Saalbach (Àustria), on ha fet un dia d’entrenament, i ara es traslladarà a Reiteralm per altres dos dies abans de la cursa –primera mànega a les 09.30 hores i segona serà a les 12.30 hores–.

Verdú va arribar a Saalbach per entrenar un dia a la pista de cursa dels passats Campionats del Món. La idea de l’equip era aprofitar que la pista estava preparada i en condicions, a més de tenir una llargada important de cara a la preparació de la cursa eslovena. Avui el pirenaic descansa per tenir dues sessions més demà i divendres a Reiteralm, on farà el ‘warm up’ previ a la cursa.