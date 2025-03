Cande Moreno, 36a a només 0.41 de les 30 millors al descens de la Copa del Món de Kvitfjell

La Copa del Món de Kvitfjell, a Noruega, està sent un in crescendo per a Cande Moreno. L’andorrana va a poc a poc a més i ho demostra cada dia, i avui ha estat 36a al descens, a només 0.41 de la zona de punts WC. L’andorrana arribava a baix 35a i finalment només una corredora la podia superar, la nord-americana Haley Cutler, qui era just la que tancava les 30 primeres. L’esquiadora tricolor ha fet un crono d’1’33.90, a només 0.41 de Cutler, i a 2.21 de la vencedora, que avui ha estat l’alemanya Emma Aicher. El podi l’han completat la nord-americana Lauren Macuga (+0.03) i l’austríaca Cornelia Huetter (+0.19).