  • La ministra Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell durant la Nit de l'Esport. | SFGA / CEsteve
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Premis als millors esportistes de la temporada

Bonell subratlla el bon moment de l’esport andorrà a la Nit de l’Esport marcada pels Jocs dels Petits Estats

L'Executiu ha repartit 59.000 euros en premis sent Mònica Dòria la més beneficiada amb 25.000 euros, seguida de del Rio, Verdú i Esteve

La Nit de l’Esport ha tornat a reunir aquest dijous al vespre el conjunt de la comunitat esportiva del Principat en una gala que ha servit per reconèixer no només els millors esportistes de la temporada 2024-2025, sinó també totes les persones que treballen al voltant de l’esport andorrà.

L’acte, celebrat al Pavelló Toni Martí amb prop d’un miler d’assistents, ha estat impulsat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb la voluntat de posar en valor l’esport com a projecte col·lectiu. “La Nit de l’Esport no és només una gala per premiar resultats, sinó també per reconèixer totes aquelles persones que ajuden a fer més gran l’esport en aquest país”, ha destacat la ministra Mònica Bonell, que ha remarcat la importància de la col·laboració pública i privada per fer possible l’esdeveniment. En aquest sentit, ha agraït el suport d’entitats com Andbank, Andorra Telecom, RTVA i MoraBanc, que contribueixen a donar continuïtat a una cita que consolida la seva segona edició.

“La Nit de l’Esport no és només una gala per premiar resultats, sinó també per reconèixer totes aquelles persones que ajuden a fer més gran l’esport en aquest país” – Mònica Bonell

L’edició d’enguany ha estat fortament marcada pels Jocs dels Petits Estats d’Europa, celebrats al Principat el passat mes de maig i considerats l’esdeveniment esportiu de l’any. Durant la vetllada s’ha volgut fer un reconeixement especial als esportistes que van aconseguir medalla en aquella cita. “És normal que hi hagi molts records dels Jocs dels Petits Estats perquè han marcat l’any esportiu”, ha afirmat Bonell, tot recordant que els resultats, però també l’ambient i la implicació col·lectiva, van ser claus de l’èxit.

La gala també ha posat el focus en el treball de base, un aspecte que la ministra ha volgut subratllar especialment. “Potser hi ha esportistes que no reben un premi econòmic, però sí un reconeixement, perquè l’esport de base és fonamental per arribar a tenir esportistes d’elit”, ha assenyalat, tot destacant que els bons resultats dels darrers anys són fruit d’una feina sostinguda en múltiples disciplines, més enllà de l’esquí.

En aquest context, Bonell ha fet referència a noms propis que exemplifiquen el bon moment de l’esport andorrà, com el diploma olímpic aconseguit per Mònica Doria a París, els resultats en esquí de fons de Gina del Rio i Irineu Esteve, o les actuacions de Joan Verdú i Roger Puig en esquí alpí. També ha avançat que, de cara als pròxims Jocs d’Hivern, Andorra comptarà amb una delegació àmplia i amb representació tant femenina com masculina.

En aquesta línia, la titular d’Esport ha apuntalat que “no els hem de pressionar. Els resultats no ho són tot, però és evident que un esportista treballa per assolir objectius i millorar marques personals”, ha conclòs la ministra, mostrant confiança en el futur immediat de l’esport nacional.

59.000 euros repartits en premis

Pel que fa als premis principals de la temporada 2024-2025, el Govern ha repartit un total de 59.000 euros entre els esportistes més destacats de l’any. Mònica Dòria ha estat reconeguda com a millor esportista amb un premi de 25.000 euros, mentre que Gina del Rio ha rebut 10.000 euros. També han estat guardonats Joan Verdú i Irineu Esteve, amb 8.500 euros cadascun, i Roger Puig, amb un premi de 7.000 euros, en reconeixement als seus resultats i a la seva trajectòria durant la temporada.

