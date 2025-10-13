Bonell avança que el protocol contra els abusos en l’esport es presentarà el 2026 i preveu un pressupost “més ajustat”

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, s’ha reunit aquest dilluns al vespre amb les federacions i entitats esportives d’Andorra en la trobada anual que serveix per fer balanç de la temporada i exposar les novetats que el ministeri preveu implementar durant el 2025. A la sessió també hi ha participat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, que ha repassat amb la ministra les línies estratègiques i els projectes en curs.
Prèviament, Bonell ha informat que el projecte de salvaguardes en l’esport, destinat a reforçar la prevenció de l’assetjament i la protecció dels esportistes, especialment els més joves, està a punt d’enllestir-se. “La nostra intenció és poder presentar el protocol de cara al 2026”, ha puntualitzat, tot reconeixent que el temps d’espera s’ha degut al fet que es tracta “d’un projecte ambiciós” i “per això ens hem pres tot aquest any per treballar-lo bé”.
En aquest sentit, la ministra ha recordat que la iniciativa neix d’un treball conjunt amb Afers Socials, amb l’objectiu de crear un marc comú de protocols i bones pràctiques per a totes les federacions. Tot i que algunes entitats ja han començat a desenvolupar els seus propis mecanismes interns, Bonell ha subratllat que això “és positiu” i que el ministeri compartirà els treballs que s’estan realitzant per harmonitzar criteris i garantir una aplicació homogènia.
Pressupost més ajustat pel 2026
Un altre dels temes que la ministra ha avançat que s’abordarien a la reunió és la situació pressupostària. Bonell ha explicat que, tot i que les subvencions a esportistes i federacions s’han incrementat de manera notable els darrers anys, el proper exercici serà “més ajustat” i caldrà actuar “amb corresponsabilitat”.
Tal com ha ponderat la ministra, la contenció respon a “altres prioritats del Govern, com les inversions en habitatge” previstes per l’any que ve. D’aquesta manera, tot i que “la proposta és mantenir la partida destinada a subvencions a les federacions”, Bonell ha recordat que el pressupost haurà de ser sotmès a debat al Consell General, on es podrien efectuar els ajustos esmentats.
Segons les dades facilitades pel Ministeri, les subvencions esportives ascendeixen enguany a 4,7 milions d’euros. A més, s’han agilitzat els pagaments de manera que les entitats reben al gener set dotzenes parts de l’ajut per poder fer front als compromisos adquirits —la resta s’abona al juny, prèvia presentació dels comptes anuals.
L’Esport Estudi es consolida i el Centre de Tecnificació millora les seves instal·lacions
D’altra banda, la titular d’Esports també ha destacat el projecte Esport Estudi, que permet als joves compatibilitzar els estudis amb la pràctica esportiva. Després d’una prova pilot, el programa s’ha consolidat aquest curs i ja en participen 157 esportistes dels diferents sistemes educatius, segons les dades de Govern. La majoria practiquen futbol (107), seguits de bàsquet (20), natació (14), voleibol (8), judo (6) i tennis (2). “La voluntat és continuar creixent i, en un futur, poder disposar d’un centre on els esportistes puguin estudiar i entrenar en un mateix entorn”, ha avançat Bonell.
Pel que fa al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), la ministra ha explicat que el trasllat de l’EFPEM a la Cortinada permetrà alliberar espais que s’oferiran a les federacions que encara no en disposen. “Les entitats més petites potser no necessiten un despatx propi, però sí un espai compartit amb d’altres, i els proposarem aquesta opció”, ha dit.
A més, Govern ha detallat que al CTEO s’han incorporat noves màquines al gimnàs, s’han millorat les sales de musculació, i pròximament es reforçaran els serveis de fisioteràpia i recuperació. També s’ha renovat la gespa i les graderies (amb 500 nous seients i una grada addicional per a 260 persones), i s’ha substituït el videomarcador. Intervencions similars s’han fet al pavelló Joan Alay i al pavelló Toni Martí, on s’ha instal·lat un nou sistema d’il·luminació LED. Finalment, a l’Estadi Nacional s’ha dut a terme el canvi de gespa natural per artificial.