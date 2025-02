Beto Company: “Hem fet una segona part molt dolenta, però hem estat capaços de guanyar”

L’FC Andorra va sumar ahir tres punts vitals en la seva visita a Barakaldo amb una victòria per 2-3. Més enllà del resultat, el tècnic tricolor, Beto Company, va voler posar l’èmfasi en l’actitud i la capacitat de l’equip per competir en escenaris complicats. “Jo el que sé és que des del mes de setembre que no guanyàvem lluny de casa i hem guanyat fora marcant tres gols contra el cinquè classificat. Evidentment, la primera lectura és positiva: hem guanyat el partit”, va assenyalar.

L’entrenador va destacar que l’equip va demostrar una millora en la gestió de la pressió rival, un aspecte que en altres partits havia penalitzat els andorrans. “Davant un equip que ens ha pressionat moltíssim, hem tingut el coratge de no desfer-nos, que en altres ocasions aquesta temporada ens havia passat. I hem generat tres ocasions de gol i hem marcat dues, que ja ens tocava ser eficients en algun partit“, va afegir.

Tot i la importància de la victòria, Company no va amagar les mancances mostrades per l’equip, especialment en una segona part marcada per la precipitació i la falta de control. “Ja sabíem el que passaria a la segona part, però l’expulsió ha encès l’ambient i ens hem precipitat. Hem fet una segona part molt dolenta, però, tanmateix, hem estat capaços de guanyar. Treballarem perquè no ens torni a passar”, va reconèixer.

El tècnic va voler recordar que l’equip no pot caure en el resultadisme, ni en la victòria ni en la derrota, i va posar com a exemple el partit a Ponferrada. “Crec que allà vam fer un partit molt millor que el d’avui, sotmetent un rival molt bo, però la derrota ens va condemnar. Nosaltres tenim clar que hem de millorar, però la millora també es basa en competir“, va sentenciar.

Finalment, Company va destacar la importància de l’encert en moments clau, tant en atac com en defensa. “Avui hem tingut aquest punt d’encert. Els jugadors ofensius han estat eficaços i, al darrere, el porter ha respost en moments determinants. A l’Andorra se li exigeix jugar bé i d’una determinada manera, però en els moments en què no estem bé col·lectivament, també se’ls exigeix aquest punt d’encert que ens donen les individualitats i els grans jugadors que tenim“, va concloure.