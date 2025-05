Futbol - Primera Federació

‘Beto’ Company: “Hem de guanyar i que la resta de competició ens posi on ens hagi de posar”

Quan falten tres jornades per cloure la fase regular de lliga, l'FC Andorra ocupa el tercer lloc a cinc punts de la 'Cultu', contra qui encara han de jugar

Amb la victòria contra el Nàstic de Tarragona, l’FC Andorra encara opta matemàticament a la primera posició quan falten tres jornades per cloure la fase regular de lliga. Ara bé, el tècnic tricolor, ‘Beto’ Company, prefereix ser prudent tot i tenir l’equip en tercera posició a cinc punts del líder. “El que hem de fer és guanyar, i que la resta de competició ens posi on ens hagi de posar”, va esmentar durant la roda de premsa posterior al duel, just després de recordar el camí fins a arribar on és ara el conjunt d’ençà que ell va ser designat com a primer entrenador.

El vallenc també va assenyalar que “arribem en un bon moment al millor moment de la temporada, i el que hem de fer és no deixar-nos emportar per cap història, i mirar a demà i no a tres setmanes”. En aquest sentit, va fer èmfasi en el “superequipàs” amb el que compta, tot destacant el seu compromís. Del matx, va destacar el tram final: “A partir de l’acció del gol [de Manu Nieto], fruit del talent, hem jugat uns darrers 20 minuts meravellosos d’entrega, de robar, de defensar molt alt… això és identitat i ser valent”.

Per davant, els pirenaics visitaran aquest dissabte (16.00 hores) el Barça Atlètic, tercer per la cua però amb només dues derrotes en els darrers vuit duels. Posteriorment, en el darrer matx a l’Estadi Nacional (cal recordar que el play-off, en cas de ser-hi, el disputaran a Encamp), rebran un altre conjunt que lluita per la permanència, el Sestao. En aquesta mateixa jornada, primer i segon classificat, Cultural Lleonesa i Ponferradina, es veuran les cares. I ja en la darrera, l’FC Andorra visitarà precisament el Reino de León amb qui sap si hi haurà opcions d’ascens directe en cas de sumar els tres punts.

Desplaçament a Barcelona

Aprofitant el desplaçament a la capital catalana, l’FC Andorra organitzarà un autobús d’aficionats per al partit contra el Barça Atlètic. Segons han informat, el preu del bus (sortirà el mateix dissabte al matí d’Andorra la Vella i tornarà cap al Principat un cop acabat el partit) i l’entrada és de 40 euros i de 20 euros per als integrants de la grada d’animació. Per tal de reservar una plaça, cal anar presencialment a les oficines del club o enviar un correu a entrades@fcandorra.com. Així mateix, cal apuntar que també és possible adquirir l’entrada sense desplaçament a un preu de 20 euros.