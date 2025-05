Primera RFEF

Manu Nieto encén l’esperança d’ascens en una tarda passada per aigua a l’Estadi Nacional (1-0)

Un gol del davanter andorrà al tram final dona tres punts d’or contra el Nàstic i situa els tricolors en posicions de promoció

L’FC Andorra ha aconseguit una victòria de gran importància aquest diumenge davant el Nàstic de Tarragona (1-0), en un partit disputat sota la pluja a l’Estadi Nacional. Amb aquests tres punts, els tricolors han escalat fins a la tercera posició del grup 1, avançant el conjunt tarragoní a la classificació i reforçant les seves opcions d’accedir al ‘play-off’ d’ascens.

L’enfrontament ha estat molt igualat i amb poques ocasions clares, però no exempt de controvèrsia. Al minut 8, Molina ha protagonitzat una acció que ha generat protestes: un xut seu des de la frontal ha impactat al travesser i, segons alguns jugadors locals, la pilota ha creuat completament la línia de gol. Tot i això, l’àrbitre no ha validat la jugada com a gol.

Tot i aquest episodi, l’equip d’Eder Sarabia no ha abaixat els braços i ha mantingut el domini territorial durant bona part del matx. L’acció decisiva ha arribat al minut 73, quan Manu Nieto ha definit amb serenitat per marcar l’únic gol del partit. Aquesta diana ha estat suficient per assegurar el triomf i, a més, ha servit per guanyar el ‘goal average’ particular amb el Nàstic.

El conjunt andorrà ha sabut resistir els intents finals del rival per empatar, i ha sumat així una victòria que el manté amb opcions reals de tornar a la Segona Divisió. L’afició, que ha respost amb una gran entrada tot i les condicions meteorològiques adverses, ha celebrat el triomf com una passa més cap a l’objectiu.