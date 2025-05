Primera Federació

‘Beto’ Company destaca l’ADN competitiu com a clau del moment de forma de l’FC Andorra

El tècnic tricolor ha subratllat el compromís col·lectiu, la constància en els entrenaments, el caràcter de l’equip i el bon estat del grup

Després de la quarta victòria consecutiva, la segona lluny del Nacional, el FC Andorra ha consolidat una dinàmica ascendent que ha estat valorada positivament per l’entrenador, Beto Company, i el jugador Josep Cerdà, en declaracions posteriors al triomf contra el Barça Atlètic.

“El conjunt pot, està clar que pot”, ha afirmat Company en sala de premsa, remarcant el bon estat del grup i la seva capacitat per encarar el tram final de la competició. “Matemàticament queden sis punts i els lluitarem fins al final per allargar aquesta ratxa de victòries”, ha afegit. El tècnic ha destacat que és “la primera vegada” que l’equip encadena quatre triomfs seguits i ha subratllat el mèrit dels jugadors: “Estem arribant en el millor moment quan toca. I això és mèrit dels jugadors, perquè tots els partits han estat autèntics match-balls”.

Beto Company també ha volgut posar en valor l’estil de joc com a senyal d’identitat del club: “Aquest club té un ADN molt marcat, amb un estil combinatiu, pressió alta i presa de riscos. Des de la propietat fins als jugadors, tothom volia això”. En aquest sentit, ha destacat la tasca del cos tècnic per “explotar les altes capacitats dels futbolistes”.

Per la seva banda, Josep Cerdà ha mostrat satisfacció per la feina feta: “Venim amb una dinàmica molt bona. L’equip està molt bé i avui el joc ha estat molt dinàmic”. El migcampista, que ha tornat a l’onze inicial, ha reconegut que això li ha donat “molta força”. Amb la vista posada en el futur immediat, ha declarat: “Estem amb un ull mirant cap amunt. Crec en l’equip”. Cerdà ha remarcat la importància del moment actual: “El final de temporada és el més important. Si ens toca jugar el play-off, hi arribem en un estat de forma increïble i confiem a assolir l’objectiu”.

Amb només dues jornades per disputar, l’equip andorrà es troba immers en la lluita per l’ascens i vol tancar la fase regular amb ple de punts. “Volem sumar sis de sis”, ha conclòs Company, tot recordant que primer cal “assegurar matemàticament el play-off” i que “el focus ha d’estar en el Sestao”, un rival que es juga la permanència.