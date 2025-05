Futbol - Primera Federació

‘Beto’ Company admet el mal partit contra el Sestao i fixa l’objectiu en recuperar la millor versió per al play-off

El míster lamenta la falta d’encert i d’agressivitat, però assegura que la plantilla té capacitat per reaccionar i competir fins al final

L’entrenador del FC Andorra, Beto Company, ha valorat amb autocrítica la derrota d’aquest diumenge davant el Sestao River (1-2), un resultat que deixa l’equip sense opcions d’ascens directe a la Primera Federació. En la roda de premsa posterior al partit, disputat a l’Estadi Nacional, Company ha reconegut que l’equip no va complir les expectatives i que el rendiment va ser insuficient: “Hem fet un mal partit, les coses com són”.

El tècnic ha admès que l’equip va començar amb bones sensacions després d’avançar-se en el marcador, però que la dinàmica va anar a menys amb el pas dels minuts. “La primera part ens ha donat la sensació que érem superiors, però després l’equip s’ha anat diluint”, ha apuntat, tot afegint que els tricolor no van ser precisos ni efectius en la generació de joc ofensiu.

Durant la segona part, segons ha explicat, el Sestao va saber treure profit d’aspectes emocionals del partit i va incomodar el FC Andorra, que no va saber reaccionar: “Han optat per emprenyar-nos i ens ha costat molt. Hem intentat atacar la seva última línia, però no hem estat encertats”. El tècnic ha assenyalat el gol de l’empat com el punt d’inflexió: “Ens ha afectat. Ens hem tornat un equip vulnerable i després ha arribat el segon”. “Em sap molt greu per la gent que ha vingut. No hem donat el que esperaven”, ha continuat.

Amb l’ascens directe descartat i la tercera plaça complicada, l’entrenador ha volgut centrar el focus en el futur immediat, que passa per assegurar la millor posició possible de cara al play-off. “Ens hem guanyat una altra via gràcies a la segona volta espectacular. Demà ens aixecarem i ens enfocarem en seguir treballant”.

Pel que fa a la proposta tàctica, Company ha explicat que el plantejament es va adaptar per protegir físicament l’equip, especialment en defensa, per les absències als eixos centrals. “Hem intentat protegir-nos per no fer un partit com el de la setmana passada. A això li hem de sumar que hem hagut de substituir César Morgado perquè no podia més”. Tot i això, ha admès que aquesta contenció defensiva va afectar la capacitat d’agressivitat del conjunt: “Això fa que el rival pugui circular amb més comoditat. Avui el Sestao ha estat, probablement, un dels equips que més passades ha fet a l’Estadi Nacional des que som aquí”.

Company ha volgut deixar clar que no hi ha excuses i que la plantilla “ha demostrat garanties”, afegint que cal recuperar la versió competitiva de l’equip i preparar amb garanties el tram decisiu de la temporada: “Hem encaixat, però no ens han noquejat. Ara toca aixecar-se i picar més fort la pròxima vegada”.