  • La presidenta de l’Acadèmia Olímpica Andorrana (AOA), Anna Garcia, al Congrés Acadèmic Olímpic. | AOA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Representació internacional del Comitè Olímpic Andorrà

Anna Garcia reforça la presència d’Andorra en l’àmbit olímpic internacional al Congrés Acadèmic de Praga

La presidenta de l’Acadèmia Olímpica Andorrana participa en quatre dies de formació i intercanvi per impulsar la innovació i la igualtat en l’esport

La presidenta de l’Acadèmia Olímpica Andorrana (AOA), Anna Garcia, ha representat el Comitè Olímpic Andorrà (COA) al Congrés Acadèmic Olímpic que s’ha celebrat recentment a Praga (República Txeca).

L’esdeveniment, que ha reunit delegats de diversos comitès i institucions olímpiques d’arreu d’Europa, ha comptat amb quatre jornades de formació i intercanvi d’experiències. Al llarg del congrés, Garcia ha pres part en sessions de treball i tallers dedicats a temes com els projectes europeus i nacionals, la innovació educativa i la promoció de la dona en l’esport.

Aquesta participació s’inscriu dins l’estratègia de renovació i actualització del COA en matèria de formació, amb la voluntat de reforçar la presència d’Andorra en l’escena olímpica internacional i continuar promovent valors com la igualtat, l’educació i la cooperació esportiva.

Segons ha explicat Garcia, “aquest tipus d’esdeveniments permeten conèixer bones pràctiques d’altres països i crear noves sinergies que ajudin a impulsar l’olimpisme al nostre país”.

