Vòlei platja

Andrea da Silva posa el focus en els Jocs dels Petits Estats després de proclamar-se campiona als Estats Units

Formarà parella amb Zeynep Ozenay buscant competir de tu a tu contra la resta de països participants

Andrea da Silva, jugadora andorrana de vòlei platja, ha tancat una temporada d’èxit als Estats Units on el passat cap de setmana va aconseguir proclamar-se campiona de l’Atlantic Sun Conference (ASUN) amb la Universitat del Nord de Florida (UNF). A més de sumar el títol de conferència, la tricolor i la seva companya han estat escollides com a una de les dues millors parelles de la competició. Amb aquest bagatge, da Silva es prepara per afrontar un nou repte: representar Andorra als Jocs dels Petits Estats, en els quals formarà parella amb Zeynep Ozenay en la competició de vòlei platja femení buscant competir de tu a tu contra la resta de països participants.