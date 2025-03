Andorra vol posar la cirereta a la ‘Main Round’ del Preeuropeu amb un triomf contra Macedònia del Nord

Després de caure contra Portugal, la selecció nacional de futbol sala tancarà demà una ‘Main Round’ d’un Preeuropeu d’ensomni volent posar la cirereta amb una victòria. S’enfrontarà a Macedònia del Nord –al Toni Martí a les 20.00 hores– després de sumar dues derrotes i tres empats per situar-se tercera de grup amb tres punts, dos més que els de Vasil Skenderovski, últims. “Sabem que serà un matx complicat perquè és un combinat amb millor rànquing, però volem acabar la fase amb un bon regust de boca”, ha comentat el capità i porter tricolor, Aitor Rubio.

Per la seva part, Talin Puyalto ha fet esment que la selecció macedònia és molt potent físicament, i n’ha destacat dues individualitats: Dragan Petrović i Jakup Ramadan. “Són molt bons en l’u contra u i l’equip juga per crear-los espais”, ha incidit, per la qual cosa els seus hauran de fer-se forts en la faceta defensiva, com habitualment, i a partir d’aquí “intentar créixer com a grup”.

D’altra banda, amb aquesta fase europea gairebé closa, el seleccionador pirenaic ha assenyalat que els ha servit per “demostrar que el treball dona els seus fruits, per sortir amb un millor equip amb el qual vam començar, una de les nostres prioritats, i amb molta més experiència”. En aquesta línia, Rubio ha afegit que també ha servit per “veure que el futbol sala està més viu que mai i que tenim jugadors joves amb un potencial increïble, la qual cosa ha de donar una empenta per al futur d’aquest esport a Andorra”.

A títol personal, el veterà porter no ha tancat la porta a ser partícip d’una nova ‘Main Round’: “No m’ho he plantejat, però és evident que tinc una edat”.