Andorra torna a donar la cara, però es veu superada per una Portugal molt contundent (5-0)

Com a l’anada, enfrontar-se a una potència de l’esport sempre és complicat. I avui no ha estat l’excepció. Portugal s’ha imposat per 5-0 a Andorra sense haver suat gaire i obrir així la darrera finestra de la ‘Main Round’ del Preeuropeu de futbol sala.

El partit ha començat amb diverses aturades importants de Max Pons –novetat tricolor sota pals–, dues d’elles a Pany Varela, per evitar la diana local. Des del primer minut ha quedat clar quin seria el guió del matx, amb els lusitans com a clars dominadors de la pilota i els pirenaics esperant a camp propi sabent que els contracops són un dels seus punts forts. No ha estat fins als set minuts que han obert la llauna, obra de Diogo Santos engaltant una canonada imparable en rebre una passada des del córner.

La dinàmica s’ha mantingut, però amb més velocitat per part dels dos combinats i amb el porter del Castelldefels sent clau. Els andorrans han fet encara una passa més, arribant a jugar a camp contrari a la cerca de l’empat. Però només han gaudit d’un tímid xut d’Adrià Blat, qui ha sortit amb molèsties després de torçar-se el turmell en una acció, i han hagut de veure com els de Jorge Braz, al contraatac i a falta de vuit segons per a la mitja part, ampliaven distàncies. André Coelho ha recuperat la pilota, ha sortit a la carrera i ha fet una passada de la mort per Pedro Santos, qui no ha perdonat. Abans, s’ha vist un pal a favor dels locals, amb un tir de Tiago Macedo –novetat a la convocatòria de Portugal– que ha rebotat en ‘Uri’ Rodríguez.

Brayan Pinto, avui capità tricolor, davant Lúcio Jr. | FPF

A la represa, la primera cap a dins. D’una gran paret entre Varela i Santos, el primer ha rematat des de la frontal directament al fons de la xarxa. El ritme que han imposat els locals ha anat incrementant, i el físic dels de Talin Puyalto disminuint. Així, al cap de cinc minuts, Santos ha recuperat l’esfèrica a Christian Regalo, últim home, per fer una passada a Afonso Jesus perquè anotés a porteria buida. ‘Xavito’ ha entrat en aquesta segona meitat, sent també providencial perquè el resultat no fos més voluminós.

Al 31′ ha arribat l’oportunitat més clara d’Andorra en tot el duel. Roc Torres ha fet una paret amb Marc Massana, s’ha quedat sol davant Edu Sousa i, tenint a Regalo al segon pal, ha preferit xutar fent lluir el porter local. No ha estat l’únic tir a porta, ja que posteriorment Arnau Rodríguez (33′), d’acció assajada de córner, també l’ha enviat entre els tres pals fent que Sousa aturés. A trenta segons per la botzina final, jugada assajada que finalitza amb gol de Santos i la maneta portuguesa.

L’altre duel del grup ha clos amb triomf dels Països Baixos contra Macedònia del Nord (0-3). Així, els de l’espanyol Miguel Andrés mantenen la segona plaça del grup amb vuit punts. Portugal en té 13 i ja està classificada per la següent ronda, Andorra en té tres i ja no té opcions de play-off, i els macedonis un.