Andorra tanca la primera finestra de la Nations amb derrota a Malta (1-0)

La “favorita” del grup, Malta, ha fet mèrit d’aquesta etiqueta que ahir li va posar Albert Panadero per imposar-se a Andorra per la mínima (1-0) i sumar els seus primers punts en aquesta Nations League abans de tancar la primera finestra continental.

Precisament ahir ‘Pana’ ja va deixar clar que esperaven unes malteses agressives a la cerca d’un bon resultat, i així ha estat. Als 10 minuts ja manaven al marcador amb un gol de Shona Zammit, qui ha recuperat l’esfèric a l’interior de l’àrea després d’un mal remat d’Alishia Sultana. Abans, Haley Bugeja, davantera de l’Inter de Milà, ha protagonitzat una acció similar en què no ha acabat de rematar bé una pilota que Alba Martín, qui ha repetit sota pals, ha pogut aturar en dos temps.

Al quart d’hora ha arribat l’únic tir pirenaic de la primera meitat, amb Maria Ruzafa provant sort des de lluny amb un xut que ha acabat sortint fluix i directe a les mans de Janice Xuereb. En l’acció posterior, Bugeja ha fet el mateix enviant l’esfèrica per sobre el travesser. Les andorranes han donat una passa endavant gaudint de més possessió i guanyant terreny, però sense arribar a l’àrea rival ni crear perill més enllà de la zona de tres quarts. Qui sí que ha vist porta han estat les de Manuela Tesse per partida doble, la més clara amb una rematada d’Emma Lipman (33′) que Martín ha evitat que pugés al marcador.

A la tornada dels vestidors, Martín ha tornat a aparèixer per refusar a córner un primer avís de les locals (50′) amb una centrada xut de Maria Farrugia. La voluntat pirenaica ha quedat clara, i mantenint la línia dels darrers minuts de la primera meitat han volgut igualar el marcador. Malgrat les intencions, com un tir de Chloe Izquierdo des de la distància que ha sortit per sobre els tres pals (62′), han hagut de veure com les de l’estat insular del Mediterrani mantenien la diferència sense cap ocasió més.

La pròxima finestra internacional per a Andorra serà amb una doble jornada contra Xipre, el 4 i el 8 d’abril, actual líder del grup C2 després de vèncer avui a Geòrgia per 2-1 i sumar els sis punts possibles. Les tricolor se situen últimes amb zero, tenint per sobre les georgianes i Malta, empatades amb tres punts.