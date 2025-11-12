Andorra tanca la fase de classificació contra Albània en el comiat de Moreno: “Defensar el teu país és un orgull”

La Selecció Absoluta afronta aquest dijous a les 20.45 hores al Nou Estadi de la FAF l’últim partit de la fase de classificació per al Mundial amb un component emocional com és el comiat de Sergio Moreno, que posa punt final a més de dues dècades defensant la samarreta tricolor. Al davant hi haurà una Albània que arriba amb el Mundial en joc, obligada a guanyar per mantenir opcions de classificació directa.
El migcampista de 37 anys ha explicat que ha viscut la setmana “amb la mateixa il·lusió del primer dia“, agraint al seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, que li hagi facilitat el retorn per poder acomiadar-se. “Des del primer dia que vaig decidir fer el comiat, el míster m’ho ha posat molt fàcil i li ho agraeixo de tot cor”, ha dit. Moreno ha reconegut que, després de 21 anys amb la selecció, arriba el moment de fer un pas al costat: “Cada entrenament el gaudeixo amb la mateixa passió, però crec que és l’hora de plegar”.
“Cada entrenament el gaudeixo amb la mateixa passió, però crec que és l’hora de plegar” – Sergio Moreno
El jugador ha recordat el seu debut amb nostàlgia: “Mires cap enrere d’aquell dia que vaig debutar, amb 16 anys contra la Xina, i el temps passa volant. Mai hauria imaginat que estaria aquí dient fins sempre a la selecció, que ha estat casa meva”, ha afirmat, afegint que “defensar el teu país per tot Europa és un plaer, un orgull i un privilegi. Sé que mai més ho tornaré a fer, i demà tinc l’ocasió gràcies a Koldo”, ha reiterat el seu agraïment al seleccionador.
Per la seva part, Álvarez ha destacat la personalitat i la qualitat tècnica de Moreno: “Era un jugador diferent, dels que volien la pilota i feien jugar l’equip. Té una esquerra magnífica i un gran peu” i també ha recordat el que li ha transmès sempre el jugador: “Aquella il·lusió, aquell somriure i aquelles ganes de tenir un minut i de gaudir del que ha fet sempre amb la selecció”.
Pel que fa al partit i malgrat les baixes destacades com les d’Iker, Marvà, Eric Bales o Christian Garcia, el tècnic ha remarcat que cada absència “és una oportunitat” per veure nous futbolistes, especialment joves que arriben de la Sub-21. “Tenim ganes de veure com responen. Aquest partit és una bona ocasió per això”.
De cara al duel amb Albània, Álvarez ha reconegut que caldrà aprendre del partit de l’anada: “Demà hem de ser capaços de tenir més estona la pilota, perquè si no, tornarem a passar-ho malament”. L’objectiu, ha dit, serà “igualar la seva intensitat des de l’inici” i aprofitar que juguem a casa: “Si som capaços de repetir el rendiment de l’últim partit al Nou Estadi, estarem molt a prop del que volem”.
“Si som capaços de repetir el rendiment de l’últim partit al Nou Estadi, estarem molt a prop del que volem” – Koldo Álvarez
Amb la motivació intacta, el tècnic ha deixat clar que “sigui quin sigui el rival, la motivació per defensar Andorra és sempre la mateixa”. Moreno, per la seva banda, espera acomiadar-se a la seva manera “competint i, si pot ser, amb un resultat positiu”.