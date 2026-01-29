Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Durant la darrera jornada celebrada avui la delegació tricolor ha aconseguit penjar-se una medalla d’or, una de plata i un total de 6 podis. | Toni Grases / Trofeu Borrufa
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Andorra tanca la 34a edició del Trofeu Borrufa amb sis medalles, 14 podis i el primer lloc a la classificació per equips

El director de cursa, Àlex Antor, lamenta “no haver pogut aprofitar les grans condicions que teníem a principis de la setmana passada"

El Trofeu Borrufa ha pogut concloure avui les competicions de la seva 34a edició, que ha tingut lloc a la pista Esparver del sector El Tarter de Grandvalira de manera excepcional. Així, s’han disputat les proves de gegant U14 i U16, tant en la categoria homes com en la categoria dones, i han pogut fer dues mànegues cada una. Després del temporal, la jornada d’avui ha gaudit d’unes bones condicions que ha permès als joves esquiadors i esquiadores donar un bon espectacle.

Durant la jornada d’avui la delegació andorrana ha aconseguit penjar-se una medalla d’or, una de plata i un total de 6 podis. D’aquesta manera, sumats als mèrits aconseguits durant la primera jornada, els representants d’Andorra han sumat un total de sis medalles i 14 podis.

A més, l’equip Andorra 1 s’ha adjudicat el primer lloc en la classificació per equips amb un total de 194 punts, per davant de França 1 (141p) i Espanya 1 (133p), mentre que el combinat Andorra 2 ha estat quart amb 102 punts. Així mateix, Emma Guitard i Ot Cusidó en U14, i Paula Ledesma i Aiden Grard en U16 s’han adjudicat els premis a millors andorrans.

Després del temporal, la jornada d’avui ha gaudit d’unes bones condicions que ha permès als joves esquiadors i esquiadores donar un bon espectacle

El director de cursa del Trofeu Borrufa, Àlex Antor, ha fet un “balanç positiu” de l’edició en haver pogut “oferir 4 curses tot i les condicions adverses”, tot destacant que “ha estat una llàstima no haver pogut aprofitar les grans condicions que teníem a principis de la setmana passada a Ordino Arcalís”.

Aiden Grard i Aitor Corbalan dominen en el gegant U16

La delegació andorrana ha fet una gran actuació en el gegant U16, en què s’han aconseguit moltes posicions altes. Han destacat les actuacions d’Aiden Grard i Aitor Corbalan, que han dominat aquesta categoria quedant en primera i segona posició, respectivament.

Pel que fa a la categoria femenina, Paula Ledesma (+3.37), que s’ha quedat a només dues dècimes del bronze acabant en quarta posició, i de Júlia Capdevila (+3.89) que ha resultat cinquena. En desena i onzena posició han quedat Jana Ferrer i Emma Soto, respectivament.

Dos podis més per al Principat al gegant U14

En el gegant U14 femení disputat avui, la quarta posició ha estat per a Andorra amb l’actuació d’Emma Guitard (+2.68) i per darrere s’ha quedat l’andorrana Júlia Pifarrer (+3.76), i s’ha hagut de conformar amb la sisena posició. En la categoria masculina, cal destacar les actuacions de Kim Ambor (6è) i Martí Fernández (9è) que han contribuït a la bona actuació andorrana.

