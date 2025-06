Fútbol

Andorra resisteix amb coratge i davant Anglaterra i cau per la mínima en un duel marcat per Iker Álvarez

Els tricolors aguanten fins al minut 49 i signen una actuació sòlida al RCDE Stadium, amb el porter com a gran protagonista

Una gran Andorra ha pogut defensar un partit molt exigent contra Anglaterra al RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat. De fet, el marcador només s’ha mogut al minut 49 després de diverses ocasions dels de Thomas Tuchel, on els tricolors han aguantat i, inclús, han gaudit d’algun apropament per crear perill. Un marcador de 0-1 que deixa una bona sensació, tot i la derrota.

Sota les previsions també ha iniciat el partit. A tres segons del primer minut, Anglaterra ja ha tingut la primera ocasió, obra de Jude Bellingham, en un xut centrat que ha acabat parant Iker Álvarez. De fet, el porter tricolor ha estat un dels protagonistes del duel i el jugador que ha evitat la golejada anglesa a Cornellà. Andorra ha sortit molt tancada, previsible en veure que Koldo Álvarez de Eulate ha sortit amb una línia de cinc en defensa, mentre que els de Thomas Tuchel, tot i veure el plantejament del duel, han pogut crear molt perill. Això sí, la defensa andorrana també ha estat molt centrada i enfocada a parar cada baló que entrava a l’àrea.

Bellingham (12′) ha tornat a ser protagonista d’una acció que ha vingut des de la banda esquerra, amb una passada de Jordan Henderson, que no ha passat per la defensa d’Andorra. També ho ha intentat Noni Madueke, al minut 18, quan ha xutat des de la vora de l’àrea cap a l’escaire, on Álvarez ha fet la millor parada de tota la primera part. Tot seguit, el capità anglès Harry Kane ha tingut la seva primera ocasió per obrir el marcador en un rebuig, tot i que no ha estat encertat i l’ha enviat fora. La primera i única ocasió dels tricolors d’aquesta meitat ha arribat al 24′, en una falta xutada per Biel Borra que, en agafar el refús de la defensa anglesa, ha intentat entrar-la dins de la porteria, però ha acabat anant-se’n llarga. Durant la resta de minuts, cap acció destacada. 0-0 cap a vestuaris amb un resultat que feia gust de glòria pels locals.

Que es mantingués l’empat era una de les situacions més imprevisibles del partit, però que ha passat fins al minut 49. Kane rep una pilota des del mig del camp que deriva en un primer xut aturat per Álvarez, el rebuig ha passat cap a Madueke, qui ha posat una molt bona centrada perquè el davanter del Bayern de Múnic acabes enviant-la al fons de la xarxa. Independentment d’aquest gol, Andorra no ha abaixat els braços i ha continuat defensant el partit com si l’empat estigués encara al digital. Álvarez (73′) ha tornat a treure els seus dots de porter fent una molt bona parada al travesser per aturar la pilota d’Eberechi Eze. Mentre que el porter tricolor es convertia en l’heroi nacional, a l’altra banda del camp ‘perico’, Jordan Pickford no ha hagut d’intervenir en cap moment del duel.

Final amb un 0-1 que deixa un bon sabor de boca contra una de les millors seleccions del món, on Andorra ha pogut defensar-se amb gran qualitat.