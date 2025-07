Bàsquet - Cita continental

Andorra perd contra Armènia i disputarà les últimes posicions de l’Europeu sub18

La selecció tricolor tanca així la seva participació a la fase de grups sense poder aconseguir la classificació per a les semifinals

La selecció andorrana sub-18 de bàsquet ha dit adéu al Campionat d’Europa U18 Divisió C després de caure de forma contundent davant Armènia per 35 a 82, en el segon i últim partit de la fase de grups. El matx, disputat al Pavelló Joan Alay, ha confirmat l’eliminació de l’equip tricolor, que no ha pogut sumar cap victòria en aquesta primera fase.

Des del primer quart, l’equip armeni ha imposat el seu ritme, tancant els primers deu minuts amb un avantatge de 6-17. Al segon període, la superioritat visitant s’ha accentuat (11-21), arribant al descans amb un marcador de 17-38. En la represa, Armènia no ha afluixat i ha ampliat la distància amb parcials de 23-12 i 21-6, reflectint una diferència notable tant en encert ofensiu com en intensitat defensiva.

La selecció tricolor tanca així la seva participació en la fase de grups sense poder aconseguir la classificació per a les semifinals. Tot i l’esforç i el suport del públic local, l’equip no ha pogut fer front a rivals de gran nivell. Ara, disputaran les darreres posicions, de la 5 a la 7 dissabte contra Gibraltar i diumenge davant Xipre