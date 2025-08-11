Andorra debuta a l’Europeu sub-14 de petits estats amb victòria de Blasi, mentre que Marijuan jugarà pels classificatoris

La Federació Andorrana de Tenis (FAT) s’ha desplaçat a la regió luxemburguesa d’Esch-sur-Alezette per participar en l’europeu sub-14 dels petits estats que organitza l’ITF. En concret, la delegació tricolor ha viatjat amb Iu Blasi i Martí Marijuan, que estaran sota la direcció tèncica d’Òscar Pons. Aquesta competició reuneix cada any els nou petits estats d’Europa i forma part del Tennis Europe Júnior Tour (categoria 2), amb l’objectiu d’oferir als joves talents una experiència internacional de primer nivell.
L’esdeveniment va començar divendres 8 amb tres jornades de training camp, on els participants han pogut preparar-se tècnicament i tàcticament, així com compartir sessions d’entrenament amb jugadors d’altres països. Però no ha estat fins aquest dilluns on s’ha disputat la primera jornada del torneig oficial, el qual s’allargarà fins al 14 d’agost en format monrad, assegurant partits per totes les posicions (individuals i dobles).
En el debut, Blasi ha aconseguit avançar als quarts de final amb una treballada victòria davant Djordje Kordic (Montenegro), mentre que Marijuan ha caigut contra Lenny Muller (Luxemburg) i jugarà ara pels llocs classificatoris. En dobles, la parella andorrana s’ha estrenat amb derrota davant dels maltesos Kurt Bonnici i Gianluca Pace.
Amb les pròximes jornades al davant, l’objectiu és continuar sumant minuts de competició, aprenentatge i experiència internacional, consolidant així el compromís de la Federació Andorrana de Tenis amb el creixement de la seva base.