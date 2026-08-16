Andorra arriba a la final del concurs C de l’Odyssée des Nations de petanca, celebrada a la Sud Arena de Montpellier

Aquest cap de setmana, la Federació Andorrana de Petanca ha participat en la primera edició de l’Odyssée des Nations de petanca, celebrada a la Sud Arena de Montpellier. La cita, cal apuntar un total de 24 i 64 equips, amb la presència dels millors jugadors del món.
Després de disputar les cinc partides del sistema suís, la delegació tricolor ha acabat en 56a posició de la classificació general. Tot i això, cal destacar la duresa del campionat, en el qual per exemple, Andorra va aconseguir acabar per davant dels campions de França dupletes: Dylan Gargovitch i Dimitri Grandjean.
En no classificar-se entre els 32 primers conjunts, els pirenaics han passat a disputar el Concurs C, reservat exclusivament a les seleccions nacionals que no havien aconseguit classificar-se per als A i B. En aquest, hi prenien part 12 nacions i el format era d’eliminació directa, i els andorrans van començar amb una victòria davant Polònia per 13-9. Posteriorment, van superar Àustria per 13-8 i van protagonitzar una gran victòria davant Alemanya, vigent campiona d’Europa, per 13-4, resultat que els permetia accedir a la final.
A la darrera ronda, el rival va ser Dinamarca, en una partida molt igualada que es va acabar decantant pel costat danès per un ajustat 10-11.