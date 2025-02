Andorra aprofita la dinàmica i ja pensa en puntuar contra Portugal

Tres punts en quatre duels. Només una derrota i tres empats. Aquest és el balanç de la selecció andorrana de futbol sala a la ‘Main Round’ del Preeuropeu, una fita inimaginable. “Abans de començar la fase ni el més optimista pensava que després de quatre partits només n’hauríem perdut un, i contra Portugal. De moment podem estar molt contents, però hem de seguir amb aquesta ambició”, va indicar ahir Talin Puyalto. I ara, sent conscients del bon estat de forma en què estan, els tricolor ja pensen en sumar contra Portugal.

“Tot l’equip estem en un moment que hem d’aprofitar […] Ja no és cap sorpresa que Andorra puntuï, cada matx el plantegem correctament”, va indicar l’anotador pirenaic, ‘Uri’ Rodríguez, tot asserint que en la pròxima finestra es veuran les cares amb els lusitans: “A veure què passa, però també anirem a puntuar”. De fet, la següent finestra de la cita continental per als andorrans començarà el 7 de març (20.00 hores) visitant els portuguesos per cinc dies més tard rebre a Macedònia del Nord al Toni Martí (20.00 hores).

Parlant del duel, el seleccionador va reconèixer que a la primera part no van estar encertats i que a la segona van corregir aspectes defensius a partir dels quals creixen: “La defensa és la que ens proporciona que ells –els neerlandesos– caiguin al nostre parany, que s’obrin i que puguem arribar a fer contres molt perilloses”. “Si mires les estadístiques, més enllà del nostre pal quan faltaven vuit segons, l’empat és molt just, i amb el temps es valorarà molt perquè estem parlant d’un combinat molt potent a nivell europeu”, va afegir al respecte.

Cal recordar que amb l’empat d’ahir, Andorra manté el tercer lloc del grup amb tres punts, superada pels Països Baixos, amb cinc, i per Portugal, amb 12. Macedònia del Nord és cuera amb un punt. “Amb els elogis cap als jugadors ja no sé què dir, estan creixent cada partit, fent una evolució a nivell físic, tàctic i de concentració molt important”, va finalitzar Puyalto.