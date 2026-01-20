Andorra acollirà la Copa del Món femenina amb descens i supergegants, i protagonisme de Moreno i Caminal

Andorra tornarà a situar-se al centre de l’esquí alpí internacional amb la celebració de la Copa del Món femenina a la pista Àliga del sector El Tarter de Grandvalira, la qual tindrà lloc del 27 de febrer a l’1 de març. L’esdeveniment inclourà un descens i dos supergegants, i reunirà al voltant d’una seixantena d’esquiadores procedents d’entre 16 i 19 països amb la presència andorrana de Cande Moreno i Jordina Caminal.
El programa esportiu començarà amb entrenaments oficials de descens els dies 25 i 26 de febrer, mentre que la competició arrencarà divendres 27 amb la mateixa disciplina. Dissabte 28 es disputarà un supergegant corresponent a una prova recuperada del calendari de la FIS, mentre que la competició es tancarà diumenge 1 de març amb un segon supergegant, tots dos a partir de les 10.15 hores.
Des del vessant esportiu, la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha remarcat el moment especialment positiu en el qual arriba aquesta cita. El seu gerent, Carles Visa, ha subratllat que es tracta d’“una satisfacció construïda amb constància i dedicació” i ha destacat que la presència de Moreno i Caminal dona un valor afegit a la prova. “No és gens fàcil arribar a una Copa del Món. Hi ha molts anys de treball al darrere, i més enllà de l’espectacle, són un mirall per als joves”, ha apuntat, tot animant el públic a donar suport a les dues corredores pirenaiques.
Quant a la participació internacional, s’espera la presència de Lindsey Vonn. “Tenir grans noms ajuda a nivell mediàtic, però tenir dues corredores de casa, pel nivell que mostren, és especialment positiu”, ha remarcat el director general del Comitè Organitzador de la Copa del Món 2026, David Hidalgo.
“No és gens fàcil arribar a una Copa del Món. Hi ha molts anys de treball al darrere, i més enllà de l’espectacle, són un mirall per als joves” – Carles Visa
En la mateixa línia, des de la direcció tècnica s’ha insistit que l’objectiu passa per consolidar la presència dins el top30 i guanyar regularitat. La participació de dues esquiadores del país arriba després de bons resultats tant a la Copa del Món com a la Copa d’Europa, un context que reforça la confiança en el moment esportiu que viu l’equip.
Així, Hidalgo ha volgut posar en valor la pista Àliga com a escenari de velocitat: “És una gran oportunitat per reivindicar una pista que afegeix un plus de tensió i risc. La classificació està molt ajustada i aquí es poden decidir molts punts”. També ha confirmat que s’han fet millores en seguretat, amb reforços en xarxes i paravents, i ha mostrat confiança en oferir “unes condicions espectaculars” per a les corredores.
L’objectiu passa per consolidar la presència dins el top30, guanyar regularitat i confirmar que el nivell mostrat aquesta temporada no és puntual
Més enllà de l’àmbit estrictament esportiu, la Copa del Món també vol reforçar la projecció del país. El conseller delegat de Creand Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha afirmat que Andorra “ja no és una sorpresa en el calendari de la FIS, sinó una certesa”, mentre que el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha avançat que es treballa per incorporar elements de cultura nacional en actes com l’entrega de dorsals, amb la participació d’entitats locals.
Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha remarcat que la prova consolida el Principat com una seu fiable i reconeguda per a competicions d’alt nivell tècnic i ha destacat la dimensió especial que té pel que fa a la promoció de l’esport femení. “Donar visibilitat a l’esport femení és una aposta ferma del Govern”, ha afirmat, tot celebrant la participació d’un planter andorrà que podria tenir representació als pròxims Jocs Olímpics.
Cornella destaca que Andorra “ja no és una sorpresa en el calendari de la FIS, sinó una certesa”, mentre que Bonell remarca que la prova consolida Andorra com una seu fiable per a competicions d’alt nivell
Pel que fa a l’organització, l’esdeveniment comptarà amb 170 voluntaris, 100 dins de pista i 70 en tasques de control d’accessos i acreditacions. Les entrades tindran un preu de 10 euros, i el 25% de la recaptació es destinarà a Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA). Finalment, cal recordar que aquesta serà la sisena Copa del Món que se celebra a l’estació de Soldeu El Tarter, després de les edicions del 2012, 2016, 2019, 2023 i 2024, i la quarta vegada que la competició es disputa a l’Àliga.