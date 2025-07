Golf

Andorra, 7a a l’Europeu Shield amb un gran Eduard Tor; dijous lluitarà per les medalles contra Luxemburg

Dijous, els tricolors jugaran contra Luxemburg que han quedat avui segons

Andorra ha finalitzat en 7a posició la primera jornada del Campionat d’Europa Shield que es disputa a Bulgària. Un dia en què sumaven els resultats de tots els integrants, l’alegria del dia l’ha donat durant bona part de la jornada Eduard Tor que durant els primers 13 forats liderava la competició. Malgrat aquesta bona targeta, ha finalitzat en -3, sent el millor andorrà i demostrant que pot jugar contra qualsevol. Eric Galiman amb +3, Esteve Tor + 5 i Ramon Armengol +7 per tancar la jornada entre els top8 que els permeten jugar per les medalles. Dijous, Andorra jugarà contra Luxemburg que han quedat avui segons.