Álvarez anuncia canvis en el reglament per evitar nous casos com el del Pas de la Casa i millorar la transparència

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha anunciat una revisió integral del seu marc normatiu després del cas del Pas de la Casa, el qual ha quedat expulsat de la màxima categoria per no reunir el nombre mínim de llicències exigides per competir. En una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ de Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), el president de l’entitat, Fèlix Álvarez, ha afirmat que el fet posa de manifest “buit normatius” que calen corregir per garantir la igualtat d’oportunitats i la solvència dels clubs.
Una de les línies principals de canvi és la modificació del requisit sobre el nombre mínim de jugadors inscrits per disputar un partit. Actualment, el reglament permet la participació amb 13 fitxes, però Álvarez considera que s’hauria d’elevar aquesta xifra fins al nivell operatiu real de 16 jugadors. Segons el president, “possiblement serà una de les coses que haurem de modificar”, donat que la situació viscuda al Pas de la Casa n’és un exemple clar.
Pel que fa al règim sancionador, l’entitat federativa manté que, quan un equip es presenta a jugar amb un nombre inferior al mínim regulat, el càstig és el descens; en canvi, si no es presenta directament, pot jugar l’any següent, però sense possibilitat d’ascendir. Aquesta distinció, segons Álvarez, “té buits que caldrà corregir”.
A més de l’àmbit esportiu, la FAF també introdueix nous criteris de control administratiu: el certificat de no deute amb la CASS haurà d’indicar específicament si el pagament s’ha fraccionat, amb l’objectiu de garantir una transparència real. Paral·lelament, la federació, en coordinació amb el Ministeri d’Esports, treballa en limitar el nombre de jugadors extracomunitaris i potenciar la presència de futbolistes nacionals en les competicions andorranes, dins d’un model “més professional, sostenible i identificat amb el país”, en paraules del president.
Respecte a les negociacions amb el Govern, i en particular al debat sobre el tancament d’instal·lacions que va generar polèmica, Álvarez ha negat que es tractés d’un xantatge: “Jo diria més una negociació que no pas un xantatge”, ha manifestat, recordant que s’han viscut situacions similars en altres àmbits de les relacions entre clubs i institucions públiques.
Finalment, i tot i tenir el seu mandat vigent fins al setembre de 2027, Álvarez ha anunciat que no es presentarà a la reelecció si apareix un projecte sòlid i un relleu preparat per assumir la continuïtat del procés iniciat: “Si hi ha un relleu preparat i amb ganes de continuar aquesta feina, jo faré un pas al costat”, ha revelat.