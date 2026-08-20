Alende reconeix que «la idea de joc és molt clara, no variar en funció de ningú i sortir sempre igual» en tots els partits

L’FC Andorra afrontarà dilluns la visita al Celta Fortuna amb la voluntat de donar continuïtat a les bones sensacions de l’estrena contra el Ceuta i, sobretot, sense renunciar a la seva identitat. Així ho ha assegurat Diego Alende aquest matí, qui ha remarcat que el conjunt tricolor vol mantenir una proposta reconeixible independentment del rival. «La voluntat aquest any és mantenir una idea de joc molt clara, no variar-la en funció de ningú i sortir sempre igual als partits», ha afirmat. En aquest sentit, considera que el bon inici respon tant al fet de conservar una part important del bloc del curs passat com a una pretemporada «molt densa quant a partits», el resultat de la qual «és ara quan es veu».
El duel tindrà, a més, un component especial per al central pel seu passat al conjunt gallec. «Vaig estar pràcticament tota la meva carrera allà, és un lloc que sempre recordaré amb molt d’afecte», ha mencionat, reconeixent que es va alegrar per l’ascens del filial ‘celeste’ i que «sempre és bonic tornar a casa». Precisament sobre el rival, Alende espera un duel exigent davant un equip «molt jove i dinàmic» que també conserva bona part de la base de la temporada passada.
«La il·lusió sempre hi és, però hem de ser realistes, la Segona Divisió és molt complicada i molt llarga» – Diego Alende
Quant a les aspiracions per al curs, el de Santiago de Compostel·la ha volgut mantenir els peus a terra malgrat les bones sensacions. «La il·lusió sempre hi és, però hem de ser realistes, la Segona Divisió és molt complicada i molt llarga», ha recordat. Per això, ha situat novament la permanència com la primera fita: «Anirem a buscar el primer objectiu, que com sempre és la salvació, i a partir d’aquí veurem fins on podem arribar».
Finalment, Alende també s’ha referit a la baixa de Gael Alonso, qui estarà diversos mesos apartat dels terrenys de joc: «És una baixa complicada per a nosaltres perquè l’any passat va demostrar com d’important és». Tot i això, considera que l’equip disposa de prou alternatives per cobrir la seva absència, citant Lautaro Spatz, ‘Bomba’, Sergio Molina i Martí Vilà.