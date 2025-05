Jocs dels Petits Estats - Ciclisme

Albalat es cola al Top 6 en la final contrarellotge individual i en la conjunta, bronze per a les tricolor

Andorra entra al top 3 en la prova d'equips per darrera de Xipre i Luxemburg, mentre que la citada es queda a pocs segons de medalla al solo

Més passió i velocitat ha posat a la competició aquest matí l’equip femení de ciclisme, liderat, tot sigui dit, per una Anna Albalat imperial que si ja havia sigut la tricolor més destacada en la resta de dies, avui ha tornat a demostrar per quina raó ha estat escollida per representar la nació. Ha estat així sisena en la primera final ciclista individual del dia en la modalitat a contrarellotge, que ha tingut lloc aquest matí al Serrat d’Ordino.

Completant un gran crono d’1 hora i 35,24 mints, Albalat s’ha quedat a escasos minuts de poder haver optat al podi, tot i tenir per davant una delegació luxemburguesa que ha brillat en aquesta modalitat (primer i segon lloc, com també quart i cinquè). Les seves dues companyes andorranes, Raquel Balboa i Laia Sebastià, també han disputat i acabat amb molt orgull una prova bastant extensa que ha deixat a la primera en onzena posició amb 1 hora i 36,16 minuts, i a la segona una mica més lluny amb 1 hora i 39,19 minuts.

La ciclista nacional, Raquel Balbao, arribant a la línia de meta en onzena posició a la prova final de contrarellotge a Ordino. | FAN

Tot seguit, s’ha disputat al voltant de les 10.30 hores la prova d’equips femenina, amb la participació novament de les tres esportistes citades i que, ben lubricades les tres, han acabat quedant terceres d’una competició en què han participat cinc equips i, per tant, cinc nacions diferents. L’alegria s’ha vist plasmada en depassar la línia de meta, on desenes d’aficionats han aplaudit a l’uníson a les tres campiones. Aquest esport sempre deixa recompensa, mentre que l’or i la plata han anat per a les noies de Luxemburg i Xipre.

En la categoria masculina, molta menys fortuna ha tingut el país en la darrera jornada ciclista. De fet, i val a dir, Luxemburg ha tornat a dominar també en aquesta prova de velocitat obtenint els dos primers llocs en acabar la cursa en dos minuts raspats. La delegació andorrana, per la seva banda, ha tingut a sis representants en la prova individual (de més de 30 corredors), sent el més destacat un Gerard Mora que ha finalitzat el trajecte en dues hores i sis minuts, molt igualat que el seu compatriota Oscar Cabanas (setzè i dissetè lloc respectivament). En la prova per equips, també fora de les tres primeres posicions (sisens).