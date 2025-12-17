Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Efe Akman durant el darrer partit contra el Valladolid. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

Efe Akman després del seu primer partit com a titular: “Si jugo més, veureu més de les meves habilitats i capacitats”

Més enllà del seu paper, el turc no amaga la frustració pel rendiment de l’equip en les darreres jornades i considera que “vam merèixer més punts”

L’FC Andorra va trobar a Valladolid alguna cosa més que tres punts. Va sumar sensacions positives en un moment delicat de la temporada aconseguint la victòria després de gairebé tres mesos sense guanyar. Un dels noms propis de la jornada va ser el d’Efe Akman, que va entrar per primera vegada a l’onze inicial i va deixar una actuació solvent al mig del camp.

El futbolista turc, arribat aquest estiu procedent del Galatasaray, s’ha mostrat satisfet amb el seu debut com a titular. “Em vaig sentir molt bé i crec que juguem molt bé”, ha explicat aquest matí, destacant que es va trobar còmode amb la pilota i amb el rol que li va demanar l’equip tècnic. “Sempre intentava aparèixer per tenir-la”, ha afegit.

En un FC Andorra que busca estabilitat després d’un inici de curs irregular, l’actuació d’Akman obre la porta a noves alternatives al mig del camp. El pivot, que pot actuar tant de 6 com de 8, confia que la seva presència pugui anar a més: “Si jugo més, veureu més de les meves habilitats i capacitats”, ha dit.

Més enllà del seu paper individual, el turc no ha amagat la frustració pel rendiment de l’equip en les jo0rnades anteriors, marcades per bons partits sense premi suficient. “Vam merèixer més punts dels que aconseguim”, ha afirmat, en una reflexió que resumeix el sentiment del vestidor després de diverses derrotes ajustades i empats amb sensació d’oportunitat perduda.

Akman sobre la mala ratxa de l’equip durant els darrers mesos: “Vam merèixer més punts dels que aconseguim”

Amb aquest context, el partit d’aquest dissabte davant el Deportivo de la Corunya es presenta com una nova prova d’exigència per als tricolors. Akman és conscient de la dificultat del duel, però es mostra confiat: “Estem capacitats per vèncer-los, perquè també som un bon equip”.

