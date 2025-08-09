Aingeru Olabarrieta jugarà cedit a l’FC Andorra després d’estrenar-se amb l’Athletic Club en Lliga

L’FC Andorra ha arribat a un acord amb l’Athletic Club per incorporar el jove extrem Aingeru Olabarrieta. El futbolista basc arriba cedit i serà tricolor aquesta propera temporada.
Aingeru Olabarrieta (Luiaondo, 15/11/2005) és un extrem format a les categories inferiors de l’Athletic Club i que ja ha debutat amb el primer equip a Primera divisió. De fet, el seu primer partit va ser fa dues temporades contra el Sevilla, però l’any passat també va gaudir d’uns minuts a competicions europees al camp del Manchester United.
A més d’això, Olabarrieta també té relació amb el club tricolor, amb qui es van veure les cares l’any passat. Sense anar més lluny, el jove atacant basc va ser l’autor del gol en la primera derrota de la temporada al camp del filial de l’Athletic.
En total, el curs passat, Aingeru Olabarrieta va jugar 30 partits –dos amb el primer equip– i va anotar cinc dianes.