Adrià Regada, Gerard Mora i Enzo Fuentes competiran, aquest cap de setmana, en l’Europeu de ruta

Un total de 160 ciclistes, en representació de 35 països, participaran aquest dissabte en el Campionat d’Europa de ciclisme en ruta. Serà a la població de Drôme-Ardèche (França) i en categoria sub23, amb els andorrans Adrià Regada, Gerard Mora i Enzo Fuentes prenent-hi part.
La prova recorrerà 121 quilòmetres i més de 2.400 metres de desnivell positiu, i els ciclistes de la FAC hi arriben amb ganes. Mora i Fuentes “volen tornar a demostrar la seva qualitat en una prova internacional”, han citat des de la federació, mentre que Regada espera certificar el seu estat de forma després del top50 assolit al Mundial de Ruanda.