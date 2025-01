A l’espera de Barça o Girona (0-2)

L’FC Andorra ha passat a la següent ronda de la Copa Catalunya després d’imposar-se al Nàstic de Tarragona per 0-2. Un gol de ‘Juanda’ Fuentes i un altre del debutant Bilal Achhiba han suposat el primer triomf tricolor lluny de l’Estadi Nacional des del passat 31 d’octubre davant el Don Benito, a Copa del Rei. Ara, els de ‘Beto’ Company s’enfrontaran al Barça o al Girona a les semifinals de la competició catalana.

El duel ha començat amb el guió esperat, i sent els locals més protagonistes al seu feu. La primera acció ha estat d’Antoñín (3′), la qual Assane Ndiaye, avui fent la funció de lateral dret, ha enviat a córner. A poc a poc els pirenaics s’han anat fent amb l’esfèrica, i la primera oportunitat ha arribat amb Manu Nieto (11′) i un xut que ha intentat des de la frontal i que la defensa grana ha refusat. A la següent, Pablo Trigueros ha fet una gran passada en profunditat des del mig del camp per ‘Juanda’, qui ha rebut tot sol i s’ha quedat davant Dani Rebollo per definir per baix i fer el gol (12′).

Han anat passant els minuts sense ocasions destacades, però veient uns andorrans molt més còmodes i tornant a la fórmula de la sortida de pilota des del darrere. Sense nervis i amb personalitat. Una d’aquelles primeres pedres que demana Company pel camí per recuperar la personalitat del club. No ha estat fins passada la mitja hora que ha tingut lloc la primera acció amb cara i ulls dels tarragonins. L’ha signat Albert Querol, rebent una passada d’Agus després de recuperar en una pressió alta sobre Iván Rodríguez, xutant lluny dels tres pals. A partir de llavors, els de Dani Vidal han tingut un pèl més d’esfèric a la cerca d’espais, encara que el matx se n’ha anat als vestidors sense canvis al marcador. Abans, però, la de més perill per al Nàstic, amb Oier Olazábal fent una passada conflictiva davant l’àrea que, Antoñín, rematant de planxa, ha enviat fora molt a prop del pal.

A la represa, la primera ha estat per al capità local (47′), Joan Oriol, recuperant un refús dins l’àrea que ha acabat amb un tir per sobre el travesser. Tres minuts més tard, ‘Juanda’ ha volgut ampliar distàncies amb una jugada individual i provant sort des del vèrtex de l’àrea amb un tir que Rebollo ha aturat sense problemes, tot i que han estat els de la capital del Tarragonès quins han intentat recuperar l’escaleta inicial del duel.

Arribant al minut 70, la mala notícia de la tarda. César Morgado, qui ha tornat a jugar després de la lesió que es va fer contra l’Unionistas el 24 de novembre, ha sortit amb molèsties mentre al verd cap dels dos conjunts s’imposava tot i ser els grana qui més pilota tenien.

Al 78′, Bilal Achhiba, qui ha debutat en competició oficial amb l’FC Andorra entrant a la segona meitat, ha sentenciat finalitzant un contraatac iniciat per Jesús Clemente. El lateral ha fet una passada en profunditat per ‘Lauti’ de León, qui l’ha deixat a la frontal per un Ndiaye que a la vegada l’ha obert per ‘Luismi’ Redondo, filtrant per darrere la defensa perquè Achhiba es quedés sol davant porta. Abans del xiulet final, un ex Lliga Multisegur com David Juncà ha sortit expulsat.

L’altre partit de quarts de final de la Copa Catalunya ha acabat amb triomf de l’Espanyol per la mínima (0-1) davant el Sabadell.