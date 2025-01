Joel Arumí deixa l’FC Andorra i signa amb l’Hèrcules alacantí

L’FC Andorra i Joel Arumí han separat els seus camins després d’arribar a un acord per a la rescissió del contracte que els unia fins al juny –amb opció d’ampliar-lo un any més–. Així, el lateral de Sant Julià de Vilatorta, qui va arribar procedent del filial de l’Atlètic de Madrid, tanca la seva etapa com a tricolor després de mitja temporada, en la qual ha jugat set partits lliguers i un de Copa del Rei. “Des del club volem agrair-li la professionalitat i l’esforç en els mesos que ha defensat la nostra samarreta i desitjar-li molta sort de cara al futur”, han expressat des de l’FC Andorra. El català ha signat amb l’Hèrcules alacantí, actual tercer classificat del Grup 2 de Primera Federació.

L’anunci de l’Hèrcules sobre la incorporació de Joel Arumí. | Hèrcules CF