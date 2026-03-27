  La Universitat d'Andorra. | Marvin Arquíñigo
Congelació de preus universitaris públics

L’Executiu congela els preus públics de les matrícules dels estudis universitaris de l’UdA per al curs 2026-2027

Des de l’administració central es busca reforçar l’accessibilitat a l’educació superior i garantir l’estabilitat per als estudiants del Principat

El Govern ha aprovat mantenir sense canvis els imports de les matrícules de les formacions reglades impartides a la Universitat d’Andorra per al curs acadèmic 2026-2027. Aquesta decisió implica que no s’aplicarà l’actualització vinculada a l’IPC i que els preus es mantindran en els mateixos nivells que el curs 2025-2026.

Amb aquesta mesura, l’Executiu vol garantir l’estabilitat dels preus públics universitaris i reafirmar el seu compromís amb una educació superior accessible. La decisió també s’emmarca en la voluntat de donar continuïtat a les polítiques de suport a la formació universitària i al paper de la universitat com a institució estratègica dins del país.

La mesura evita l’augment de costos per als estudiants i consolida el suport institucional a la formació superior al país

A més, la congelació de les matrícules permet alleugerir la càrrega econòmica que han d’assumir els estudiants i les seves famílies, especialment en un context marcat per l’evolució dels costos de vida.

Els imports aprovats s’apliquen a totes les formacions reglades de la universitat, incloent-hi els estudis de diploma professional i avançat, bàtxelor, bàtxelor d’especialització, màster i doctorat.

