Educació publica un codi de bones pràctiques per regular les microcredencials universitàries al país

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha publicat el nou Codi de bones pràctiques per a les microcredencials, un document que fixa els criteris i les garanties de qualitat que hauran de seguir les formacions universitàries de curta durada impartides al Principat. L’objectiu és facilitar que aquest tipus d’estudis siguin més clars, comparables i útils tant per als estudiants com per al mercat laboral.
Les microcredencials són formacions més breus que un grau o un màster i estan orientades a l’adquisició de competències específiques en àmbits professionals concrets. Aquest model s’adreça especialment a persones que busquen actualitzar coneixements, reciclar-se professionalment o adaptar-se a noves demandes laborals sense haver de cursar estudis de llarga durada.
Les microcredencials són formacions més breus que un grau o un màster i estan orientades a l’adquisició de competències específiques en àmbits professionals concrets
Amb aquest nou marc, el Govern defineix de manera precisa què es considera una microcredencial a Andorra i determina també la informació que haurà d’aparèixer als diplomes acreditatius. Segons l’Executiu, això ha de permetre que estudiants, empreses i ciutadania puguin identificar més fàcilment aquestes formacions, entendre què acrediten i confiar en el seu valor acadèmic i professional.
El document estableix igualment que les universitats seran les responsables de garantir la qualitat dels programes i fixa que les formacions hauran de comptar amb resultats d’aprenentatge clars i alineats amb les necessitats reals del mercat laboral. A més, el Codi obre la porta a reconèixer experiència professional prèvia dins d’aquest tipus d’itineraris formatius.