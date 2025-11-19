Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un moment de la taula rodona en col·laboració amb la GESCO: “L’impacte de l’Escola Andorrana en la identitat i la societat andorranes”. | Consell General / Sergi Pérez
Elena Hernández Molina
Nous passos per avançar

L’Escola Andorrana activa millores clau per modernitzar el funcionament i l’orientació educativa

Les actuacions inclouen revisions dels marcs pedagògics, actualitzacions tecnològiques i un calendari progressiu que preveu resultats visibles en els pròxims anys del sistema educatiu

La directora de l’Escola Andorrana, Olga Moreno, ha explicat que ha estat convidada pel GESCO, a la taula rodona “L’impacte de l’Escola Andorrana en la identitat i la societat andorranes”, per aportar la visió actual de l’Escola Andorrana, recordant que el sistema “té 43 anys d’existència”.

Moreno ha remarcat que l’evolució del model s’ha fonamentat “gràcies a les millores, a les avaluacions externes que hem anat incorporant al sistema”, imprescindibles per identificar si “estàvem treballant bé”. Els darrers resultats PISA van evidenciar la necessitat d’una actualització i, per això, “automàticament vam traçar un full de ruta no per canviar, sinó per millorar”. Aquesta revisió inclou marcs com el curricular, el psicopedagògic, el metodològic o el de competències professionals, que “al cap d’uns anys necessiten una revisió per veure quins canvis fas”.

Segons la directora, el procés serà progressiu i a llarg termini: “Aquestes millores les podrem veure d’aquí sis o set anys”. Ha subratllat que el sistema educatiu és ampli i que, per ordenar-lo, “necessitem temps”, ja que intervenen programes, regulacions i aplicacions directes a l’aula que requereixen una implementació gradual.

“Les millores en el sistema les podrem veure d’aquí sis o set anys” – Olga Moreno

En l’àmbit tecnològic, Moreno ha apuntat que el pla d’innovació estableix “12 accions i 30 subaccions”, moltes amb incidència directa en el dia a dia dels centres. Entre les prioritats hi ha la introducció dels Chromebooks a segona ensenyança, una substitució progressiva dels iPads “per un tema de seguretat tecnològica, d’alumnes i docents”. Ha explicat que s’incorporarà una aplicació que permetrà al professorat saber “quina utilització està fent en aquell moment els alumnes”. També ha recordat que “el Chromebook no el compra la família sinó que l’aporta el ministeri”, fet que considera rellevant per a les economies domèstiques i l’autonomia de l’alumnat.

Educació passa de les tauletes als portàtils; 350 per a l’escola andorrana per implementar el canvi

Llegir

La mirada retrospectiva l’ha aportat l’exministra d’Educació, Roser Bastida qui ha recordat que viu el projecte “des de fa molt més temps” perquè es va incorporar al sistema “l’any 1976” en diversos càrrecs. Ha remarcat que amb els anys hi ha hagut “un creixement important d’alumnes” i transformacions constants, ja que “l’educació s’ha d’anticipar a la mateixa evolució de la societat”.

[Amb els anys] hi ha hagut un creixement important d’alumnes […] L’educació s’ha d’anticipat a la mateixa evolució de la societat» – Roser Bastida

Pel que fa a les etapes educatives, Bastida ha afirmat que “totes tenen la seva especificitat” i que cada una ha comportat dificultats pròpies, sense que n’hi hagi “ni el més bo ni el menys”, perquè totes són importants en el moment en què es desenvolupa el sistema.

Bastida també ha recordat els primers passos en la digitalització: “La famosa tortuga del Seymour Papert va portar a introduir les eines informàtiques a les escoles”, i posteriorment el projecte informàtic per al conjunt del país, una iniciativa que descriu com “molt capdavantera i que encara continua”.

